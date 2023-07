Izmjena saobraćaja zbog otvaranja "Tri banje"

BANJALUKA – Sutra će u periodu od 15 do 20 časova, doći do izmjene u režimu odvijanja saobraćaja, tako što će doći do zauzimanje jedne (desne) saobraćajne trake, gledano iz smjera centra, u Ulici od Zmijanja Rajka, kod „Tri banje“ u Srpskim Toplicama, a zbog otvaranja renoviranog i uređenog lokaliteta „Tri banje“.

Za vrijeme zauzimanja jedne – zapadne saobraćajne trake, regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vrši na propisan način od strane pripadnika službenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, tako da se omogući naizmjenično jednosmjerno propuštanje vozila slobodnom saobraćajnom trakom (istočnom).

“Mole se svi učesnici u saobraćaju za oprez i razumijevanje, zbog otežanog odvijanja saobraćaja za vrijeme trajanja manifestacije”, navode iz Gradske uprave.