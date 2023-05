Izmjena u režimu odvijanja saobraćaja u Banjaluci

Danas će u vremenu od 18 časova do 1.00 čas iza ponoći doći do obustave saobraćaja u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Ulice Marije Bursać do aleje Svetog Save, zbog organizovanja Svečane akedemije Jevrejske opštine Banjaluka, a koje će biti održana u Kulturnom centru Banski dvor.

"Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, dio od Bulevara cara Dušana do Aleje Svetog Save, biće izvršeno preusmjeravanje autobusa u Bulevar cara Dušana, te ulice Kninska, Vidovdanska, Vuka Karadžića i dalje postojećom trasom", navedeno je na sajtu Gradske uprave Banjaluka.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način od strane pripadnika službenih lica MUP-a.