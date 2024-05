Izmjena u režimu odvijanja saobraćaja u Banjaluci

BANJALUKA – Zbog održavanja "Moto festa Banja Luka 2024" u Banjaluci će od četvrtka do nedjelje doći do obustave saobraćaja u Ulici Teodora Kolokotronisa na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Đure Daničića do raskrsnice sa kružnim tokom (pješački semafor kod Tržnice).

Naime, kako navode iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve saobraćaj će biti obustavljen u vremenskom periodu od pet časova 30. maja do 12 časova 2. juna.

"Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način od strane službenih lica MUP-a. Pozivamo učesnike u saobraćaju na oprez i razumjevanje", navode oni.

