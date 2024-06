Izmjena u režimu odvijanja saobraćaja u Banjaluci

BANJALUKA – Zbog proslave Spasovdana – slave grada, doći do obustave saobraćaja od danas pa sve do petka.

Naime, Odjeljenje za saobraćaj i puteve obavještava građane da će zbog potrebe obilježavanja Spasovdana – slave grada, doći do obustave saobraćaja u periodu od 12. do 14. juna u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Aleje svetog Save do Ulice Marije Bursać, zbog održavanja manifestacije „Spasovdanski dani“ i to danas od 19.45 do 22 časa, sutra od 10.30 do 12 časova i od 18.30 do 21.00 čas i u petak od 18.45 do 21 čas.

"Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, dio od aleja Svetog Save do Bulevara cara Dušana, biće izvršeno preusmjeravanje autobusa iz smjera sjevera iz Ulice Kralja Petra I Karađorđevića desno ulicama Vuka Karadžića, Ranka Šipke, lijevo na tranzit do kružnog toka, Bulevarom cara Dušana i dalje registrovanom trasom, a u suprotnom smjeru autobusi saobraćaju registrovanom trasom, odnosno ulicama Kninska, Vidovdanska i dalje postojećom trasom", navode oni.

Kako dodaju, za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način od strane pripadnika službenih lica Minstarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

