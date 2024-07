Izmjena u režimu odvijanja saobraćaja zbog 9. Banjalučke motorijade

BANJALUKA - Od 26. do 28. jula, biće obustavljen saobraćaj u Ulici Teodora Kolokotronisa zbog održavanja manifestacije "9. Banjalučka motorijada Moto kluba ISTOK Banjaluka".

Saobraćaj će biti obustavljen od 26. jula od 17.00 časova pa do 28. jula do 09.00 časoova, na dijelu od kružnog toka (od Ulice Patre) do kružnog toka (do Ulice Zdravka Čelara),

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način od strane pripadnika službenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Mole se svi učesnici u saobraćaju za oprez i razumijevanje, zbog otežanog odvijanja saobraćaja.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.