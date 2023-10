Izmjena u režimu odvijanja saobraćaja zbog atletske trke Tehničke škole

Zbog održavanja atletske trke Tehničke škole u utorak 10. oktobra od 11.30 do 14.30 časova dolazi do izmjene u režimu odvijanja saobraćaja u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Ulice Marije Bursać do Aleje Svetog Save.

Kazali su ovo iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve, te su dodali da će se, za vrijeme trajanja obustave saobraćaja na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, dio od Bulevara cara Dušana do Aleje Svetog Save, izvršiti preusmjeravanje autobusa u ulice Bulevar cara Dušana, Kninska, Vidovdanska, Vuka Karadžića i dalje postojećom trasom.

“Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način od strane pripadnika službenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske”, kazali su iz Odjeljenja.

Ovim putem mole sve učesnike u saobraćaju za oprez i razumijevanje.

