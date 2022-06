Izmjena u režimu saobraćaja u Ulici Tešana Podrugovića

Zbog izvođenja radova od ponedjeljka, 13. juna, do petka, 5. avgusta, radnim danom i subotom u periodu od osam do 17 časova biće obustavljen saobraćaj za sva vozila u Ulici Tešana Podrugovića, na dijelu od pruge do raskrsnice s Ulicom Arčibalda Rajsa.

Iz Gradske uprave navode da za vrijeme obustave saobraćaja gradska linija 3B ETF (Centar) - Debeljaci saobraća iz smijera grada do pruge, a iz smjera Debeljaka do autobuskog stajališta Tešana Podrugovića broj 40.

Navode da će radnim danom polasci od ETF-a biti od 6.10 pa na svakih pola sata do 21.10, dok je posljednji autobus u 22.40. Polasci iz Debeljaka su od 5.40 te na svakih pola sata do 22.40, s tim da je posljednji polazak u 22.10.

Dalje navode da je izmijenjen red vožnje subotom te će u skladu s tim polasci od ETF-a biti od 6.10 pa na svakih sat vremena, i to do 21.10, a posljednji autobus kreće u 22.40.

"Polasci iz Debeljaka su od 5.40, te na svakih sat vremena do 20.40, a posljednji polazak je u 22.10 časova", saopštili su iz Gradske uprave.

Red vožnje nedjeljom i praznicima je takođe promijenjen, te će polasci od ETF-a (Centar) krenuti od 6.10 na svakih sat vremena i tako do 21.10, dok je posljednji polazak u 22.40 časova.

Polasci iz Debeljaka su od 5.40 takođe na svakih sat vremena i to do 20.40, dok je posljednji polazak u 22.10.