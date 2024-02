Izmjena u režimu saobraćaja u Ulici Vase Pelagića u Banjaluci

Zbog izgradnje javne infrastrukture, tačnije kanalizacione mreže, od danas do 4. februara biće obustavljen saobraćaj za sva motorna vozila u oba smjera u dijelu Ulice Vase Pelagića, i to od raskrsnice sa Ulicom kralja Alfonsa XIII do raskrsnice sa Srpskom ulicom.

Pored navedenog, iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve ističu da će u dijelu Ulice bana dr Todora Lazarevića, od raskrsnice sa Ulicom Vase Pelagića do objekta Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, zbog izgradnje javne infrastrukture, vodovodne mreže, takođe doći do izmjene u režimu odvijanja saobraćaja i to na način da će se van funkcije staviti jedna saobraćajna traka, odnosno zauzeti najviše jedna saobraćajna traka.

"Molimo sve učesnike u saobraćaju za oprez i razumijevanje zbog otežanog odvijanja saobraćaja za vrijeme izvođenja radova", kazali su oni.

