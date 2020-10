Izmjene režima saobraćaja u Banjaluci

Zbog predizbornih skupova, danas će u periodu od 18 časova do 19.30 doći do obustave saobraćaja, najavljeno je iz Gradske uprave Banjaluka.

Ulice u kojima će biti obustavljen saobraćaj su Dr Mladena Stojanovića, na dijelu od kružne raskrsnice sa Ulicom Trive Amelice do raskrsnice sa Ulicom Vuka Karadžića i Alejom Svetog Save, u vremenu od 18 časova do 18.10, raskrsnica ulica Dr Mladena Stojanovića i Vuka Karadžića, Aleje Svetog Save i Kralja Petra I Karađorđevića, u vremenu od 18 časova do 18.15, Ulica Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od raskrsnice sa Alejom Svetog Save do raskrsnice sa Bulevarom cara Dušana, u vremenu od 18 časova do 19.30.