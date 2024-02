Jagma za kupovinu slova u parku u Banjaluci, saznali smo koliko košta

Izgradnja Ćiriličnog parka u Banjaluci, kao i mogućnost da fizička i pravna lice kupe jedno od 30 slova, naišlo je na veliku podršku naših sugrađana, koji se svakodnevno javljaju sa željom da učestvuju u kupovini.

Kazao je ovo gradonačelnik Draško Stanivuković, te dodao da je ideja izgradnje Ćiriličnog parka u najvećem gradu Republike Srpske dobila odlične reakcije.

"Najbolja potvrda za to jeste to što već postoje upiti za donaciju, kako kompanija, tako i porodica, za više od polovine slova azbuke. Mnogi Banjalučani žele da budu zadužbinari i svom gradu ostave nešto za buduće generacije, a svoju porodicu upišu među one koje su učinile Banjaluku ljepšom i doprinijeli očuvanju našeg pisma", kazao je on.

Kako saznajemo, jedno slovo u ovom parku košta 8.500 KM.

Dodao je kako je ova ideja potekla od uglednog profesora i pisca Tihomira Levajca.

"Drago mi je što će biti realizovana baš na mjestu koje je on predložio. Ovo mjesto biće uređeno u znak zahvalnosti njemu. Ćirilicu najbolje njegujemo kada je koristimo, bilo da pišemo ili ukrašavamo grad najljepšim pismom. Svaki donator moći će da odabere posvetu koja će biti postavljena na slovo", istakao je on.

Svi zainteresovani, koji žele da kupe slovo i na taj način ostave zadužbinu svom gradu, kako kaže, mogu da se jave putem i-mejla: [email protected] ili putem kontakt telefona: 066/664-422 radnim danom u periodu od 9.00 do 14.00 časova.

Podsjećamo, Ćirilični park biće izgrađen na mjestu takozvanog Kupusišta.

