Javni bicikli u Banjaluci dostupni do nedjelje

BANJALUKA - Zbog sve nižih temperatura i približavanja zimske sezone, novouvedeni sistem za iznajmljivanje javnih bicikala, „BL Bajk“, od nedjelje prestaje sa radom.

Nedjelja je zadnji dan u ovoj godini kada će Banjalučani moći da koriste usluge „BL bajk“, nakon čega slijedi zimska pauza, sve do proljeća. Ovo je uobičajena praksa u svim gradovima u kojima postoji ovakav sistem, a bicikli će tokom zime biti zaštićeni na adekvatan način.

“Završavajući prvu sezonu, možemo reći da je projekat javnog iznajmljivanja bicikala „BL bajk“ bio veoma uspješan, jer je broj prijavljenih članova zajednice prešao 1.000, a zabilježeno je preko 11.000 iznajmljivanja. Takođe, na ovaj način želimo podstaknuti na fizičku aktivnost i poboljšati turističku ponudu našeg grada, te se pridružiti evropskim gradovima koji se opredjeljuju za održivu mobilnost i zaštitu životne sredine”, kaže Slavko Davidović, šef Odsjeka za saobraćaj.

On je dodao da je najviše najmova ostvareno radnim danima, što je ohrabrujući podatak koji pokazuje da su građani bicikl uglavnom koristili za odlazak na posao, školu, fakultet i slično. Najčešća upotreba bicikala u toku dana je u vremenu od 7.00 do 8.00 časova i od 16.00 do 17.00 časova.

Iz Odsjeka za saobraćaj najavljuju da će u 2019. godini sistem biti proširen novim teminalima, sa ciljem da se u budućnosti cijeli grad pokrije stanicama sa javnim biciklima.

Ovaj sistem je uveden proljetos, a za početak opremljen je sa četiri terminala sa ukupno 30 bicikala.