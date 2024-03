Jedna od najdužih ulica u Banjaluci puna rupa, kad kreće sanacija?

Katastrofalno stanje banjalučke Ulice Nenada Kostića zabrinulo je mještane koji strahuju za sopstvenu bezbjednost i bezbjednost djece, te su pisali peticiju za njenu sanaciju, koja će, prema riječima gradonačelnika, početi ove godine.

Mještanin ove ulice istakao je da je sramota kako izgleda jedna od najdužih ulica u Banjaluci, kojom saobraća veliki broj auta svaki dan i kojom prolazi gradski prevoz.

"Ulica je prepuna rupa, gotovo je nemoguće postalo da se mimoiđu dva auta, a da pri tome ne biramo da li nam je draži retrovizor ili guma koja zbog nedostatka tampona pored puta prijeti da bude rasječena. O trotoaru možemo samo da maštamo, a ovo je ulica kojom ide veliki broj djece ka školi koja se nalazi u Zalužanima", objasnio je mještanin, koji je nedavno rasjekao gumu baš u ovoj ulici, a zbog lošeg puta i ogromnih rupa.

"Ulici je potrebna temeljna i sveobuhvatna rekonstrukcija, a ne krpljenje. Neophodno je proširenje, sanacija rupa, a u nekom idealnom scenariju u koji su svi, nažalost, prestali vjerovati i priključci na kanalizacionu mrežu. Mizerna sredstva od 200.000 ili 300 000 nedovoljna su za to", rekao je on te ironično dodao da se već emotivno vezao za neke rupe u ulici, jer su, kako kaže, stare koliko i on.

"Sada smo određene rupe na putu i ja srasli jedno uz drugo, te sam se emotivno vezao kako smo isto godište", rekao je on te dodao da je nekoliko rupa "kao žvakom" zatrpano, nakon potpisivanja peticije.

Prema riječima jedne mještanke, ulici je potrebna kompletna rekonstrukcija, kako bi prije svega djeca bila bezbjedna.

"Imamo ogroman problem sa kanalizacijom i slivnim kanalima, jer je, vjerovatno, svako sebi pravio propust za dvorište. Kanali pored puta su ogromni, a često dolazi do izlijevanja i smrada koji se širi od fekalija", navela je ona te dodala da je veliki problem uska ulica, gdje se teško mimoilaze dva auta.

"Kako su pored puta kanali, nemoguće je mimoići se sa drugim vozilom, a takođe djeca i odrasli, moraju hodati po putu, jer nema trotoara, niti dovoljno mjesta za pješake i automobile. Znam da je potrebno mnogo sredstava da bi se ova ulica dovela u normalno stanje, ali ovdje su ugroženi i naši životi. Ulica nije bezbjedna", naglasila je ona.

Rankica Pušić, odbornica SNSD-a, ukazala je na 26. sjednici Skupštine grada da su stanovnici Ulice Nenada Kostića ogorčeni i nezadovoljni izgledom ove ulice, koja, kako kaže, narušava bezbjednost mještana i đaka.

Prema njenim riječima, mještani su se okupljali i prikupljali peticiju, kako bi nadležni izvršili rekonstrukciju ove ulice.

"Peticiju sam predala nadležnom odjeljenju. Problemi se moraju riješiti, jer je ugrožena bezbjednost, a riječ je o jednoj od najdužih ulica koja je zanemarena", objasnila je Pušićeva i predala inicijativu za rekonstrukciju pomenute ulice Igoru Šukalu, sekretaru Skupštine grada i nadležnom odjeljenju.

Iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve istakli su da su zaprimili peticiju o rekonstrukciji ulice sa potpisima građana.

"Pripremamo aktivnosti za sanaciju ove ulice", kazali su iz Odjeljenja.

Prema riječima Draška Stanivukovića, u narednom periodu će se ići ka sanaciji ove ulice.

"Imamo 200.000 KM za ovu ulicu, a od 200.000 napravićemo 300 000 KM. Ulica Nenada Kostića je za nas dragocjena, a njena rekonstrukcija je težak izazov. Imamo izazovne imovinsko-pravne odnose i treba sve raditi u kompletu, a teško je odrediti šta prvo. Moraćemo negdje presjeći i prvih 300.000 KM uložiti ove godine", rekao je on te dodao da su poslali grupe da procijene kud i kako je najbolje.

"Mještani ove ulice, koja je jedna od najvećih, najdužih i najnaseljenijih ulica u Banjaluci, mogu očekivati početak radova ove godine u proljeće, ili ljeto. Krenućemo od početka, onako kako treba. Krakovi koji nemaju asfalt biće asfaltirani, a glavna ulica biće modernizovana", zaključio je on.

