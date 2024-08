Jedna od najdužih ulica u Banjaluci uskoro dobija asfalt

Gradonačelnik Draško Stanivuković najavio je nova ulaganja u putnu infrastrukturu prigradskih naselja već od ovog mjeseca.

Prema njegovim riječima, za Debeljake su pripremili milion KM, što, kako kaže, Skupština grada nije podržala.

"Mi smo uradili prvih 700 metara ulice u Debeljacima, a plan je da nastavimo još 700 metara do kilometar puta", objasnio je on, dodajući da su u fazi projekta sa institucijama, te da je odobren milion maraka za Priječane i milion KM za Debeljake, a sredstva bi trebalo da budu na raspolaganju do kraja avgusta.

"Tako bismo u septembru mogli očekivati nastavak izgradnje puteva u ovim naseljima", rekao je on.

Nastavljamo, dodaje on, i u Motikama i Ulici Nenada Kostića.

"U prvoj fazi radova duž Ulice Nenada Kostića radićemo trotoar, da bismo potom proširivali i radili na drugoj strani puta kanalizaciju i sve što treba. Prvo idemo, već sada u avgustu, sa proširenjem ulice trotoarom sa jedne strane, zbog imovinsko-pravnih odnosa, kao što smo radili u Zalužanima ka Trnu. Biće trotoar sa jedne strane, pa onda prelazimo na drugu", objasnio je on i dodao da je ova ulica veoma važna jer je najveća i najmnogoljudnija, a kako kaže, asfaltirali su krakove ove ulice.

"U Kuljanima radimo trotoar do škole, te put kroz Ramiće, pa će se put kroz Kuljane i Ramiće sresti", rekao je on, te najavio i modernizaciju puteva kroz potkozarska sela.

"Plan je obezbijediti 10 miliona KM u budžetu, kako bi se riješili svi neasfaltirani i nekategorisani putevi", istakao je on, dodajući da se trenutno radi na iscrtavanju linija i udarnih oštećenja u gradu.

Mještani Debeljaka s nestrpljenjem očekuju radove na rekonstrukciji ulice.

"Dobili smo obećanje da će nekategorisani putevi biti popravljeni i da će se nastaviti modernizacija glavne saobraćajnice kroz Debeljake, te se nadamo da će se sve ovo ostvariti", kazali su mještani.

Mještani Ulice Nenada Kostića, jedne od najdužih u Banjaluci, ističu da nemaju ni adekvatan put, niti kanalizaciju, a imaju problema i sa oborinskim i fekalnim vodama.

"Rekonstrukcija ove ulice značila bi mnogo za nas, a najviše za djecu koja svakodnevno idu u školu. Ulica je prometna i uska, nemamo ni trotoar, što je opasno za naše školarce. Ona djeca koja se nalaze na vrhu ulice imaju skoro tri kilometra do škole, a njihova bezbjednost na putu do škole je ugrožena sve dok se ne uradi rekonstrukcija ulice", objasnili su oni.

