Jelena Trivan: Ovo je potvrda moje neraskidive veze s Banjalukom

Prestižno priznanje za izuzetan doprinos u razvoju grada, njegovanju odnosa s drugim gradovima i vrhunske rezultate u privredi – Zlatni grb grada Banjaluka uručeno je generalnoj direktorki kompanije m:tel Jeleni Trivan, na svečanoj akademiji povodom Dana grada.

Ovo priznanje svojevrsna je potvrda onoga što je Trivan, od kada je na čelu kompanije m:tel, uradila za Banjaluku, njen privredni razvoj i kulturno pozicioniranje u regiji.

„Iznenađena sam inicijativom koja je došla od samih odbornika, dakle Banjalučana, da mi se oduže za sve što sam uradila za zajednicu. I to nema veze samo sa aktivnostima m:tel-a kojeg vodim, već i sa mojom ličnom pripadnošću ovom narodu i gradu sa kojim sam se saživela. Bilo je to za mene veče ponosa dok sam gledala gradsku plažu, igrališta i sve ono što smo napravili u Banjaluci, i što doživljavam kao svoj lični dug ovom gradu koji me je tako prihvatio“, poručila je Trivan nakon dodjele priznanja.

Zlatni grb grada dodjeljuje se zaslužnim pojedincima, a u obrazloženju Skupštine grada Banjaluka navedeno je da je Trivan, otkako je na čelu kompanije m:tel, učinila mnogo za Banjaluku, Republiku Srpsku ali i cijelu BiH, kako kroz uspješno poslovanje najveće kompanije, tako i kroz društveno odgovorno djelovanje. Kroz godine neumornog rada i predanosti, Jelena Trivan je postala simbol posvećenosti i inspiracija za mnoge, te istinski primjer kako jedan pojedinac može ostaviti trajan i pozitivan uticaj na svoje okruženje.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.