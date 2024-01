Ješićeva teško optužila Stanivukovića, on poručuje da je uvjeren u pobjedu

BANJALUKA - Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, najavljuje krađu glasova 10 puta veću nego što je to bilo 2022. godine, napisala je Dijana Ješić, odbornica Narodnog fronta u Skupštini grada Banjaluka, na svom Facebook profilu.

Kako dodaje komične su joj "prijetnje" gradonačelnika upućene Jeleni Trivić da će proći na izborima 10 puta gore nego na prethodnim. "Svjesno ili nesvjesno, upravo time unaprijed najavljuje krađu glasova i to 10 puta veću nego što je to bilo 2022. godine", rekla je ona.

Kako kaže, nema osobe koja ne zna da je Jelena Trivić pokradena na prethodnim izborima.

"Sam kontrolni izvještaj pokazuje da je bilo ogromnih odstupanja na 60 % biračkih mjesta, između ostalog i na velikom broju biračkih mjesta u Banjaluci. To ne tvrdim napamet, to je sve dokumentovano crno na bijelo. Naravno da čelnici režima to nikad nisu priznali, a izjavom Draško Stanivuković se svrstao rame uz rame uz njih, gdje očigledno dugo i pripada", istakla je ona.

Podsjećamo da je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke na konferenciji za novinare istakao da će Jelena Trivić, ukoliko se kandiduje za gradonačelnika Banjaluke, proći deset puta gore nego na prethodnim izborima.

"Svačije je pravo da se kandiduje i nevjerovatno mi je da će neko dvaput zaredom ići u politički debakl", kazao je Stanivuković.

Dodaje da je apsolutno siguran u svoju pobjedu.

"Apsolutno sam siguran u uvjerljivu pobjedu za gradonačelnika", kazao je on.

"Mislim da je Jelena pomiješala kocke i da misli da je uspjeh kandidovati se. Uspjeh je pobijediti", dodao je Stanivuković.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.