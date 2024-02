Joldžićeva: Ko je Stanivuković da meni naređuje

BANJALUKA - Irena Joldžić, direktorica Centra za socijalni rad Banjaluka, je rekla da je ispunila sve formalno pravne uslove na vrijeme, za razliku od banjalučkog gradonačelnika Draška Stanivukovića.

Kako Joldžićeva ističe 28. decembra 2023. godine usvojen je budžet grada Banjaluka, gdje je planirano povećanje plata svim radnicima.

"Na osnovu toga ja sam sa predsjednikom sindikata Centra za socijalni rad potpisala kolektivni ugovor 29. decembra, koji je stupio na snagu od 1. januara, gdje je uvećanje definisano od 150 KM. Nama je Odjeljenje za finansije grada Banjaluka 10. januara poslalo dopis da pripremimo i dostavimo plan potrošnje za prvi kvartal gdje je naglašeno da se rashodi za bruto plate, naknade, socijalne, komunalne i ostale usluge trebaju planirati u iznosu od 25 odsto ili veće, što znači da je to od usvojenog budžeta jedna dvanaestina, jer nam daju novac na mjesečnom nivou. Nakon ovoga smo tek, 9. februara dobili od njih raspoloživa sredstva za januar u iznosu od 19 odsto. Znači to nije u skladu ni sa zakonom, ni sa dopisom koji su nam poslali", objasnila je Joldžićeva.

Kako dodaje nakon ovoga je poslao obavještenje Bojan Kresojević, gradski menadžer, te naveo da ne možemo uvećati plate jer je budžet objavljen 5. januara i stupio na snagu 6. januara.

"Pismeno sam mu odgovorila da formalno-pravno budžet važi od 1. januara do 31. januara, nevezano kada je objavljen u Službenom glasniku", rekla je ona, te ga upitala kako je Grad mogao isplatiti 500 KM 5. januara, na ime regresa, svojim radnicima, a radnici drugih institucija nisu dobili ovu naknadu, i da se to dešavalo već nekoliko puta.

"Kresojević mi je rekao da mi gradonačelnik neće dati da isplatim uvećane plate, jer kako bi se osjećali radnici u drugim ustanovama", navela je ona.

Dodaje da su oni sa svojim radnicima potpisali kolektivni ugovor pred kraj januara, pa ne mogu isplatiti uvećane plate za januar.

"Ja sam odgovorni rukovodilac. Ako je usvojen budžet ja znam da moram prije početka januara potpišem kolektivni ugovor. Gospodin Draško to nije potpisao sa svojim radnicima i sada ne da meni da ja isplatim svojim radnicima. Ne može on meni da naređuje, nisam ja njegov radnik. Ja sa direktor ustanove i biću primorana da podnesem tužbu, jer sam ispoštovala sve zakonske procedure. Ko je gospodin Draško da meni ovo zabrani. Mene moji radnici mogu tužiti ako im ne isplatim tih 150 KM, a imam odobren budžet da povećam platu. Ja nemam neki drugi problem, nego sujetu nekoga ko ne izvršava svoje formalno-pravne poslove. Umjesto da je potpisao sa svojim sindikatom prije početka januara, pa sada ako neće on svojim radnicima isplatiti, smatra zašto bi ja svojim", rekla je Joldžićeva, te dodala da svaki dan zovu Odjeljenje za finansije da pitaju kada će biti isplata zaostataka socijalnih davanja od novembra i decembra, oni kažu da ne znaju.

