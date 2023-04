Još jedan odbornik PDP-a prešao kod Trivićeve i prozvao Stanivukovića

BANJALUKA – Nemanja Kondić, dosadašnji odbornik PDP-a u Skupštini grada Banjaluka, napustio je ovu partiju i prešao kod Jelene Trivić u Narodni front.

Kondić je u objavi na Facebook-u naveo da je ovo jedna od onih odluka koje su očekivane, ali nakon jučerašnjeg dana odluka koju uopšte nije bilo teško donijeti.

"Prije nego što me bilo ko zbog ove odluke nazove PAPKOM i IZDAJNIKOM, želim da kažem da su PAPCI i IZDAJNICI oni koji mijenjaju politički kurs, oni koji prave kompromise sa režimom i prave talove sa lokalnim moćnicima zarad ličnih interesa, ali i oni koji to podržavaju. Ne možete me nazvati ni PRELETAČEM, jer ja nisam kako se to popularno kaže "preletio" već sam otišao putem na osnovu kojeg sam i dobio mandat odbornika u Skupštini grada Banjaluka, putem borbe protiv režima koji je čvrsto trasirala Jelena Trivić i putem na osnovu kojeg je i gradonačelnik Draško Stanivuković dobio mandat, ali je očigledno da su on i interesna grupa okupljena oko njega sa tog puta skrenuli. Ovdje je na sceni klasična zamjena teza", istakao je Kondić.

Dodao je da član 4. moralnog ugovora na koji se Draško Stanivuković poziva kada govori o vraćanju mandata glasi "Nemanja Kondić se obavezuje da nikada neće izdati ukazano povjerenje naroda i da ni za kakav novac i privilegije neće pristati da bude papak i preletač".

"Prvo, meni niko nije nudio novac niti bilo kakve privilegije, a drugo postavljam pitanje ko od ovog mandata ima najviše privilegija?! Čiji interesi se namiruju tokom prethodne dvije godine u gradu Banjaluka?! Zašto da i dalje ostajem odbornik stranke koja nema čvrste temelje postavljene na ideji borbe protiv režima?! Zato nastavljam djelovanje u Narodnom frontu koja ima jasnu i nedvosmislenu politiku spram režima, tako da ni ja, niti Dijana Ješić, kao ni svako drugi ko odluči da priđe Narodnom frontu nismo prekršili bilo kakav "ugovor sa narodom". Njega su prekršili oni koji se na njega pozivaju, konkretno gradonačelnik Banjaluke čiji mandat više nema apsolutno nikakav politički legitimitet. Niko me nije prevlačio u Narodni front, niti bilo koga drugog ko je njemu pristupio, a oni koji postavljaju takve teze neka se zapitaju zašto sve više ljudi, iskrenih opozicionara, bira put kojim ide Jelena Trivić. Kakvu budućnost bilo ko može očekivati u stranci koja je dozvolila da izgubi Jelenu Trivić, a onda i sve nas.

Hvala Jeleni što se odlučila na ovaj potez i što je svima nama dala još jednu šansu, i nama i narodu Republike Srpske, jer za narod se vrijedi boriti", naglasio je Kondić.

Podsjećamo, juče je i Dijana Ješić, takođe već bivša odbornica PDP-a u Skupštini grada Banjaluka napustila ovu partiju i prešla u Narodni front.