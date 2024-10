Kada će novoizgrađeni banjalučki vrtići početi da rade

BANJALUKA - Da novoizgrađeni vrtići u Banjaluci još nisu počeli da rade, potvrdio je Petar Jokanović, direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka.

Prema njegovim riječima, mališani još nisu upisani u novoizgrađene vrtiće, te novi vrtići u Novoseliji i na Paprikovcu još nisu počeli da rade.

"Nije ništa počelo sa radom. Mi smo se obratili gradu u vezi s dokumentacijom koja nam je potrebna. Potrebno je da se izvrši tehnički prijem objekata i da se izvrši primopredaja objekata kako bismo se onda mogli ministarstvu obratiti da njihova komisija izađe na teren da utvrdi da li su ispunjeni uslovi. Onda objekti mogu početi sa radom", objasnio je on za "Nezavisne".

Dodaje da kada budu imali naznake da se sve to privodi kraju, te kada pozovu ministarstvo da izda dozvolu, krenuće sa prozivanjem roditelja.

"Mi očekujemo da to bude u skorijem periodu. Roditelje ćemo prozivati sa spiska konkursa, tako da ćemo ići po broju bodova, ali broju bodova sa cijele teritorije, kako ne bismo oštetili roditelje koji imaju veliki broj bodova. Tako će roditeljima koji su, na primjer, na Starčevici biti ponuđen vrtić na Paprikovcu ili u Novoseliji, pa će oni odličiti da li je to njima prihvatljivo ili nije, sa tog kriterijuma udaljenosti", objasnio je Jokanović za "Nezavisne".

Napomenuo je da uskoro očekuju i vrtić "Nataša".

"U toku su građevinski radovi, spoljašnji radovi su privedeni kraju, te su ostali unutrašnji radovi da se završe. Sve zavisi od dinamike rada izvođača", rekao je on i dodao da će biti isti način prijema djece po konkursu, s obzirom na to da je ostalo 2.300 djece ispod crte.

"Broj djece koju će upisati ovi vrtići zavisi od formiranih grupa. Vidjećemo to u zavisnosti od interesovanja roditelja. Formiraćemo grupe, s obzirom na to da jasličke grupe broje manje djece, do maksimalno 17, a starija grupa broji maksimalno 30 djece", istakao je on.

Dodao je da je teško dati prognozu koliko će biti tačno upisane djece.

"Radiće se šest klasičnih obrazovnih grupa na Paprikovcu, dvije ili tri u Novoseliji i tri u vrtiću 'Nataša'. Znači, biće nekih 11 ili 12 klasičnih obrazovnih grupa", istakao je on.

Prema njegovim riječima, radiće se prema potrebi i interesovanju na terenu, kao i organizacionim potrebama, zbog prelaska mlađe djece u starije grupe.

"Bitno je da će biti 12 grupa, moramo zadovoljiti jaslice koje imaju 17 djece maksimalno, a moramo, naravno, i stariju grupu djece", zaključio je on.

