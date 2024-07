Kako se pivo u Banjaluci koristilo kao terapija za jednu 'bolest'

U emisiji "Sa Žikom po Srbiji“, autor i voditelj Živorad Žika Nikolić, nastavio je svoje putovanje po Republici Srpskoj, predstavljajući sve njene sadržaje, kako turističke, tako i kulturne i istorijske.

Ovaj put Žika je posjetio čuveni Banjalučki muzej piva gdje je od istoričara Danila Bosnića saznao kako je pivo stiglo u Banjaluku.

"1869. godine, Trapisti dolaze u naš grad. To je red u katoličkoj crkvi. Oni su začetnici proizvodnje piva. Veoma je interesantna priča kako su oni uopšte došli u Banjaluku. Naime, oni su prvo pokušali da osnuju samostan u Austriji, Ugarskoj, Hrvatskoj, pa čak i ovdje u Posavini. Ostali monaški redovi nisu ih, međutim, sa oduševljenjem dočekali, te su se oni te 1869. godine obreli u našem gradu gdje su od bogatog trgovca Tome Radulovića za 1.400 dukata kupili veliki komad zemlje ovdje na kojem su sagradili samostan 'Mariju Zvijezdu'. Oni su red ćutnje. Ne pričaju osim u specijalnim prilikama kada im opat to dozvole, ali su bili jako vrijedni", rekao je Bosnić.

Drugi dio važan za istorijat proizvodnje pive vezuje se za dolazak Franca Fanera.

"Franc Faner kada je došao u Banjaluku on je vidio da ovdje svi piju rakiju i to jako lošu rakiju. On je govorio da je to otrov. Šta je on uradio? On je sa sela otkupljivao šljive i pravio je kompot i sušio je te šljive želeći seljacima da pokaže da se ta šljiva može koristiti za nešto drugo, ne samo za proizvodnju rakije. Međutim, šta se desilo? Bližio se Božić i seljaci nisu imali rakije. Oni su od tih suvih šljiva napravili rakiju i bili su oduševljeni", priča Danilo i nastavlja:

"Došli su pred samostan noseći brojne poklone, što je Franca Fanera jako naljutilo. On je poslao pismo samostan 'Marija Vald' u Njemačkoj gdje je dobio jedan interesantan odgovor. Naime, on je tada dobio recepturu za proizvodnju piva i evo već jedno 150 godina, Banjalučka pivara se uspješno bori protiv alkoholizma".

Na Žikino pitanje kao pivo može da bude medicina Bosnić je odgovorio:

"Piješ više piva, rakija ti se i ne traži. I to četiri litre dnevno. To je bila terapija u tom periodu, i svjedočanstva kažu da se ta terapija pokazala izuzetno efikasnom. Tim ljudima se rakija ogadila, ali pivo nije", rekao je istoričar uz smijeh, piše "Kurir".

