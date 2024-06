Kampanja "Lako je brzinu smanjiti" na Trgu Krajine

BANJALUKA - Grad Banjaluka je podržao preventivnu kampanju pod nazivom "Lako je brzinu smanjiti", s ciljem povećanja nivoa bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj smanjenjem broja vozača koji voze nepropisnom ili neprilagođenom brzinom.

Kampanja će trajati do 31.jula, a iz Auto-moto saveza ističu da je brzina jedan od osnovnih faktora rizika u saobraćaju, a veće brzine kretanja vozila dovode do većih udarnih brzina, a samim tim i do težih povreda.

"Protekle 2023. godine, usljed nepropisne ili neprilagođene brzine, smrtno je stradalo 109 osoba, dok je 610 lica teško povrijeđeno. Pri brzini od 60 kilometara na čas potrebno je 45 metara da se vozilo zaustavi, što predstavlja dužinu 11 prosječnih automobila. Statistički, u posljednjih deset godina broj poginulih i teško povrijeđenih učesnika u saobraćaju varira, odnosno pada i raste, a potrebno je uspostaviti stalan trend opadanja broja poginulih i teško povrijeđenih osoba", naveli su iz Auto-moto saveza.

Milada Šukalo, savjetnica gradonačelnika, kazala je da se Banjaluka već tradicionalno pridružuje ovoj akciji koju organizuje Auto-moto savez Republike Srpske, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske i Agencijom za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, istakavši da je upravo saradnja svih relevantnih ustanova ključna ka cilju unapređenja bezbjednosti saobraćaja.

"U narednom periodu potrebno još više raditi na edukaciji stanovništva kako bi se prilagodili novim tokovima", kazala je Šukalo.

Ovom prilikom, pozvala je sugrađane da se odgovorno ponašaju kada su u saobraćaju, a poseban apel je upućen prema vozačima da nikako ne sjedaju za volan u alkoholisanom stanju i da ne koriste mobilne telefone prilikom vožnje.

Između ostalih, učešće u aktivnostima povodom početka preventivne kampanje na Trgu Krajine uzeli su i pripadnici Profesionalne teritorijalno vatrogasno – spasilačke jedinice Banjaluka.

