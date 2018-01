Kanjon Tijesno hit na "Nacionalnoj geografiji"

Na zvaničnoj "Fejsbuk" stranici časopisa "Nacionalna geografija – avantura" nedavno je objavljen video o jedinstvenom adrenalinskom poduhvatu, ostvarenom 200 metara iznad zemlje u banjalučkom kanjonu Tijesno.

Video u kome ljubitelji penjačkog sporta uživaju u specijalno napravljenim ležaljkama, viseći u vazduhu iznad provalije, već je sakupio više od 26.000 "sviđanja" na pomenutoj društvenoj mreži.

Sekretar Penjačkog kluba "Ekstrem" Banjaluka Želimir Rnjak rekao je da se sve odigralo 2016. godine u okviru festivala Drill and Chill Climbing and Highlining Festival, koji organizuju.

"Zadovoljni smo što je ovaj poduhvat objavljen u `Nacionalnoj geografiji`, iako je ta vijest možda malo zakasnjela. To je prvo objavila mreža `Matador`, nakon čega je video postao `viralan`. Sve je snimano u okviru pravljenja reklame za proizvođača tih ležaljki. Tada je kod nas oboren svjetski rekord u korištenju te opreme, odnosno u tom vidu sportskih aktivnosti", naveo je Rnjak.

On je dodao da će "Ekstrem" i ove godine organizovati pomenuti festival.

"Sigurno je da ćemo opet imati nešto primamljivo i zanimljivo, jer je ovo postao poznat festival i svake godine imamo više od 150 učesnika iz cijelog svijeta", naveo je Rnjak.

On je napomenuo da ovakvi festivali doprinose razvoju penjačkog sporta i njegove scene u BiH, kao i turizmu u Banjaluci i šire.

U poduhvatu koji se prije dvije godine odigrao u kanjonu Tijesno učestvovalo je dvadesetak mladih iz više zemalja koji su u adrenalinskoj zabavi iznad provalije uživali četiri časa. Specijalne ležaljke, duge po pet metara, bile su pričvršćene na konopac dug 80 metara. Ležaljke su napravljene od specijalnih materijala i pružaju avanturistima maksimalnu bezbjednost.

Kanjon Tijesno se nalazi dvadesetak kilometara od Banjaluke.

Would you hang out 656 feet (200 meters) above the ground? pic.twitter.com/RbQdac6Ny7