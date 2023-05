Kišni oblaci uskratili maturante za defile (FOTO)

BANJALUKA - Kiša je rastjerala maturante Poljoprivredne i Ekonomske škole u Banjaluci, ali nije pokvarila njihovo raspoloženje.

Maturanti su se okupljali na Trgu Krajine u 19.00 časova uz, već tradicionalan maturski zvuk trube, ali kiša je dogodila sve planove.

Ovo je prvo matursko veče koje je ove godine uskraćeno za svečani defile.

Anja Grahovac, maturant Poljoprivredne škole, rekla je za "Nezavisne novine" da su srednjoškolski dani završeni i da joj nije drago zbog toga.

"Srednja škola mi je bila zaista divan period života i tužna sam jer je on završen, ali raduje me novo poglavlje koje dolazi, a to je nastavak obrazovanja u svojoj struci na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu", rekla je ona, te je dodala da su pripreme za maturu dugo trajale.

Anja Stojković, većeras završava Poljoprivrednu školu i osjeća se predivno.

"Ponosna sam na sebe što sam ostvarila određene uspijehe. Srednja škola mi je omogućila najljepše uspomene. To je životni period u kojem se prepliću želje, a i ciljevi. Kraj srednje škole ostavlja važne izbore za nas maturante. Donosi nam mnogo opcija koje nas vode dalje kroz naše živote. U to vrijeme svi mi znamo da prolazimo kroz važna životna iskustva, koja nam omogućuju bolji napredak", rekla je ona, te je dodala da planira nastaviti školovanje.

Sofija Komljenović, maturant Poljoprivredne škole, rekla je za "Nezavisne novine" da je završeno jedno predivno poglavlje.

"Ovo je zaista bio najljepši period mog školovanja, žao mi je što se završilo ali dolazim na novi početak. Planiram da upišem Medicinski fakultet u Banjaluci. Matura je zaista bitan događaj u životu svakog srednjoškolca, i svi nastojimo da budemo u što boljem svjetlu", zaključila je ona.

Anja Janković, takođe završava Poljoprivrednu školu, te se, kako kaže, večeras osjeća čudno.

"Još uvijek nisam svjesna da sam završila srednju školu", rekla je uzbuđeno ona. Dodaje da su joj dalji planovi školovanje na Filozofskom fakultetu.

"Planiram upisati učiteljski studij jer volim djecu i zaista se pronalazim u tom poslu. Planiram završiti i engleski jezik na Kembridžu, takođe, imam privatni biznis, radim nokte pa se planiram usavršavati i u tome" pojasnila je ona, te dodala da su pripreme za maturu baš dugo trajale.

Sanja Dujko, maturant Ekonomske škole, je rekla za "Nezavisne novine", da se za maturu nije spremala dugo.

"Danas se osjećam srećno, imam mnogo planova za dalje, ali planovi se ne govore, neka to bude moja tajna", istakla je ona.

Slađana Kaurin, takođe završava Ekonomsku školu, te se povodom toga osjeća fantastično.

"Planiram završiti Ekonomski fakultet u Banjaluci", rekla je ona.

Još jedna prelijepa maturantica nosi ime Anja, ali ovog puta ona je iz Ekonomske škole.

Anja Knežević je kazala kako se osjeća srećno večeras, bez obzira što pada kiša.

"Plan joj je da studira ili da se zaposli. Za srednja školu me veže društvo i srednja škola je život", rekla je ona.

Maturanti obje škole su proslavili kraj svog srednjoškolskog školovanja u hotelu Bosna.

Sutra se maturanti Gimnazije i Muzičke škole Vlado Milošević, okupljaju na Trgu Krajine u 19.00 časova.