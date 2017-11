Klizište opet zatvara slavine u šest banjalučkih naselja

BANJALUKA - Zbog aktiviranja klizišta u Ulici Manjačkih ustanika ponovo se danas u naselju Srpske toplice na magistralnom cjevovodu pojavio kvar.

Iz "Vodovoda" je saopšteno da su ekipe na terenu i rade na otkanjanju istog.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kvara doći će do prekida u vodosnabdijevanju naselja koja se vodom snabdijevaju s rezervoar Kočićev vijenac.

To su naselja Srpske toplice, Kočićev vijenac, Đure Đakovića, Pobrđe, Karanovac, niže zone Lauša od 10 do 18 časova, te naselja druge visinske zone od 12 do 20 časova.

"Normalizaciju vodosnabdijevanja očekuje se danas u večernjim časovima", navedeno je u saopštenju.

Iz "Vodovoda" mole potrošače da imaju strpljenja i razumijevanja zbog čestih prekida u vodosnabdijevanju koja se u posljednjih nekoliko dana dešavaju zbog kvarova izazvanih aktiviranjem klizišta.

"Ekipe Vodovoda su stalno na terenu i prate novonastalu sitaciju. Trudimo se da kvarove koji se javljaju saniramo u što kraćem vremenskom periodu. Nažalost, nismo u mogućnosti da utičemo na pojavu novih kvarova. Trajno rješenje ovog problema možemo očekivati tek nakon sanacije klizišta", stoji u saopštenju.

Takođe, ovim putem apelujemo na potrošače da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne sanitarne potrebe.