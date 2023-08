Kočićev povratak: Otkriven spomenik narodnom tribunu u manastiru Gomionica

U manastiru Gomionica, danas je otkriven spomenik našem najvećem narodnom tribunu, Petru Kočiću, a ovom događaju pod nazivom „Kočićev povratak u Gomionicu“, uz veliki broj književnika, sveštenstva, profesora i gostiju, prisustvovao je i gradonačelnik, Draško Stanivuković.

Tom prilikom, kako je saopšteno iz Gradske uprave, gradonačelnik je poručio da kako zadužbinarstvo ima svoju dugu tradiciju u našem narodu, te da je od velikog značaja današnji događaj u jednoj od naših najvećih svetinja.

"Velika je čast danas biti ovdje i biti dio svega ovoga, zajedno sa mojom porodicom. Upravo zbog toga sam i srećan što sam danas ovdje, mimo svoje dužnosti kao gradonačelnik, sa svojom porodicom, igumanom, sveštenstvom piscima, gdje zajedno radimo na ovom djelu, gdje dodatno našu svetinju uređujemo i nadograđujemo. U ovu svetinju uklesano je i ime čovjeka koji je naš svetionik, koji je ljubio istinu, slobodu i otadžbinu, našeg Petra Kočića", rekao je gradonačelnik.

Istakao je kako je upravo Kočić naš putokaz u današnjim vremenima, te da mi i danas treba da nastavimo njegovim putem.

"Ovo je poklon svih nas koji smo dio ovog današnjeg događaja. Ovo je naša dužnost, a ujedno i početak svega onog što planiramo da uradimo za naše svetinje gdje god se one nalazile. Banja Luka je tu za svoje svetinje, a to smo i ranije dokazal", poručio je on.

Iguman manastira Gomionica, otac Metodije, poručio je kako danas svi zajedno imamo posebnu čast, radost, i blagoslov biti dio događaja pod nazivom „Kočićev povratak u Gomionicu“.

"Znamo da je Petar Kočić prva slova učio kod naših monaha, koji možda i nisu bili toliko pismeni, ali koji su znali da mu postave temelj onog što je bio. Bio je veliki rodolju, tribun, borac za narod. U svim njegovim djelima pominje se Gomionica, žitelji našeg manastira i oni koji su živjeli tu i u okolini", naglasio je on.

Profesor dr Duško Pevulja dodao je kako je upravo manastir Gomionica jedno od najvažnijih mjesta u životu Petra Kočića.

"Ovo mjesto je opredijelilo njegovu sudbinu i njegov knjižveni rad. Petar Kočić je uveo naš krajiški svijet na mapu srpske književnsti i učinio ga zanimljivim i ravnompravnim sa svim drugim srpskim predjelima. Naš narodni tribun se istinski vraća u Gomionicu, ali suštinski nikada nije odlazio odavde. Ovo je rodno mjesto njegove pripovjedačke umjetnosti. U postamentu ovog spomenika koji otkrivamo danas, nalaze se odlomci iz Kočićevih dijela koji govore o slobodi", istakao je Pevulja.

Profesor Duško Babić poručio je kako je upravo Koćić ostavio neizbrisiv trag, jer je bio neuporediv sa drugim književinicima.

"On je više od kiknjževnika, postao je prorok i tumač naše istorije. Ovo mjesto gdje danas oktrivamo Kočićev spomenik, daće dodatni sjaj i težinu ovoj svetinji. Spomenik na kojem Petar Kočić pokazuje prstom u daljinu, preko gora, pokazuje da nisu završeni oni važni nacionalni poslovi, za koje je živio, za koje je život dao", zaključio je on.