Kolaps u Banjaluci, saobraćaj usporen

BANJALUKA – U Banjaluci je od jutros saobraćaj usporen, a velike se gužve pojavljuju u skoro svim dijelovima grada.

Kako su naveli čitaoci "Nezavisnih novina", velika čekanja su u Bulevaru Živojina Mišića, odnosno na predjelu od naselja Ada do naselja Borik, te na Zapadnom tranzitu, gdje su trenutno ogromna čekanja.

Gužve su od jutros i na dionici od Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u naselju Paprikovac ka centru grada.

Podsjećamo, zbog održavanja "Moto festa Banja Luka 2024" u Banjaluci će od četvrtka do nedjelje doći do obustave saobraćaja u Ulici Teodora Kolokotronisa na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Đure Daničića do raskrsnice sa kružnim tokom (pješački semafor kod Tržnice).

Kako su naveli iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve, saobraćaj će biti obustavljen u vremenskom periodu od pet časova 30. maja do 12 časova 2. juna.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.