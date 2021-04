Kolegijum Skupštine grada Banjaluka zakazan za petak

BANJALUKA - Kolegijum Skupštine grada biće zakazan za sutra od 13 časova, rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke na konferenciji za novinare povodom usvajanja budžeta u iznosu od 149,77 miliona KM.

Prema njegovim riječima, zatražio je da Kolegijum bude održan ovako brzo zbog usvajanja pojedinačnih odluka.

"To su subvencije u iznosu od 440.000 KM za javni prevoz. Sportski klubovi su na izdisaju i moramo im dodijeliti grantove, i još mnoge druge odluke imamo", kazao je Stanivuković.

Dodao je da je Banjaluka nakon 15 dana izašla iz blokade dobijanjem budžeta.

"Možemo napokon nastaviti gdje su nas zaustavili. Počelo je čišćenje i uređenje grada, kao i pripreme za Dan grada, 22. april. Već sada najavljujem asfaltiranje ulica, rad na projektima vodosnabdijevanja, klizišta u Motikama i druge. Izdvojićemo 330.000 KM za završetak mosta u Srpskim Toplicama. Predstavićemo za Dan grada 30 važnih projekata koji će grad učiniti snažnijim i boljim", naveo je Stanivuković.

Dodao je da usvajanjem amandmana imaju sedam puta manje sredstava za normalno funkcionisanje grada.

"Gradonačelniku je oduzeto pravo da vrši relokaciju sredstava, i to nema nigdje. Relokaciju sredstava su nekada radili i načelnici odjeljenja, ali nikad Skupština, a evo to se sada dešava", pojasnio je Stanivuković.

Kazao je da će usvajanjem smanjenja stope poreza na nepokretnosti imati četiri miliona KM manje novca u gradskoj kasi.

"Pokušao sam objasniti odbornicima da to nije dobro nekoliko puta, ali oni nisu to htjeli uvažiti", rekao je Stanivuković.

Rekao je da će nastaviti vršiti relokaciju sredstava, jer nije u skladu sa zakonom odluka da mu se zabrani ovo pravo.

"To se desilo i načelniku Teslića Milanu Miličeviću i on je nastavio vršiti relokaciju sredstava i svi su sudovi presudili u njegovu korist jer je u skladu sa zakonom. Već sam dogovorio sastanak sa njim kako bi me bolje uputio oko ove odluke", naglasio je Stanivuković.