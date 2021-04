Kolegijum banjalučke Skupštine otkazan zbog kašnjenja gradonačelnika

BANJALUKA - Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Mladen Ilić otkazao je kolegijum Skupštine grada jer je gradonačelnik kasnio 25 minuta.

Ilić je kazao da se kolegijum otkazuje do daljenjeg jer se gradonačelnik nije pojavio.

Odbornici koji su na vrijeme došli na kolegijum su, nakon što su vidjeli da se kolegijum neće održati, napustili salu.

Gradonačelnik Draško Stanivuković je kazao da on nije kasnio te da je bio u zgradi i naveo da se ni Dragoslav Topić nije pojavio na kolegijumu.

Ilić se nakon otkazivanja kolegijuma želio obratiti novinarima ali ga je u tome prekinuo sam gradonačelnik koji je kazao da je bio u zgradi i otišao u salu u kojoj se obično održavaju, nakon čega je sišao je u salu Skupštine.

Ilić je kazao da je gradonačelnik kao i svi odbornici obavješteni da je Kolgijum planiran za danas u 10 časova.

"Pristojno je reći da će neko kasniti, ali se trebalo javiti. Kolegijum ce se održati sutra u 10 časova. Jedno je politika, ali je ovo jedna sasvim druga stvar", naveo je Ilić.

Dodao je da se odbornik Topić javio da ne može doći jer ima temperaturu, ali da je umjesto njega došla njegova zamjena odbornik Zoran Popović.

Stanivuković je komentarišući to objašnjenje rekao da on nema zamjenu jer, kako je kazao, Skupština to ne da.