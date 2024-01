Koliko je beba rođeno u Banjaluci u prošloj godini?

U najvećem gradu Srpske u toku prošle godine rođeno je 3.930 beba što je u poređenju sa 2022. godinom više za 641 bebu.

Naime, prema izvještajima iz matičnih knjiga, na području grada u godini koja je iza nas rođeno je 641 beba više u poređenju sa 2022. godini, kada je u knjigu rođenih izvršen upis 3.289 novorođenčadi.

Kako navode iz Gradske uprave, grad Banjaluka je u okviru mjera pronatalitetne politike tokom 2023. godine izdvojio rekordna sredstva i podržao sve pristigle zahtjeve za sufinansiranje jednog pokušaja vantjelesne oplodnje.

"Da je porodica u fokusu, pokazuje i činjenica da je aktuelna gradska administracija pokrenula i niz drugih mjera podrške porodici, i to besplatne udžbenike za osnovce od petog do devetog razreda, besplatan prevoz za srednjoškolce i studente iz porodica sa četvoro i više djece, sufinansiranje boravka djece u vrtićima, podršku porodiljama u iznosu od 500 KM do 2.000 KM, najveće stipendije i još mnogo toga", navode iz Gradske uprave.

Kako dodaju, Banjaluka je krajem prošle godine dobila i Strategiju demografskog razvoja za period 2023 – 2030. godine i tako postala prvi grad u Republici Srpskoj, ali i šire, koji je usvojio ovaj važan strateški dokument.

