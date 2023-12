Koliko je do sada u Banjaluci izdato rješenja za mjesečni borački dodatak

BANJALUKA - Do sada je izdato 3.000 rješenja za mjesečni borački dodatak, navode iz Odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu Gradske uprave Banjaluka.

Dodaju da je od 11. septembra do 30. novembra ove godine zaprimljeno 13.500 zahtjeva.

Kako navode, pojačane su aktivnosti na obradi zahtjeva za ostvarivanje prava na mjesečni borački dodatak.

"Zahtjevi se rješavaju kako su i predavani i kako koji zahtjev se obradi, isti se uputi u nadležno ministarstvo na isplatu. Odjeljenje ulaže maksimalne napore da se u toku dana obradi što više zahtjeva kako bi borci mogli početi primati sredstva. Do sada je izdato 3.000 rješenja za mjesečni borački dodatak", kazao je ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu, Radivoj Majstorović, ističući da se uporedo rade i kategorizacije boraca, za šta je u navedenom periodu pristiglo više od 900 zahtjeva i izdavanje uvjerenja o učešću u ratu, za šta je podneseno 400 zahtjeva.

Napomenuo je da niko neće biti oštećen, te da podnosilac zahtjeva kad god dobije rješenje – dobiće sve zaostatke.

"Tako da borce molimo za strpljenje i još jednom im poručujemo da niko neće biti oštećen. Dakle, bez obzira na to kada dobiju rješenje, isplata će ići kako je i propisano odnosno ako je zahtjev podnesen u septembru pravo na mjesečni dodatk teče od 1. oktobra", kazao je Majstorović.

Podsjetio je da na mjesečni borački dodatak imaju pravo svi borci koji imaju najmanje jedan mjesec učešća u zoni borbenih dejstava, tako da svi oni koji ne ispunjavaju ovaj uslov ne trebaju predavati zahtjev kako bi se moglo što brže rješavati po prispjelim zahtjevima.

"Pozivamo sve demobilisane nezaposlene borce mlađe od 60 godina, koji do sada nisu predali zahtjev da dođu i predaju isti, s obzirom na to da je bilo nedoumica da li oni trebaju predavati zahtjeve jer su do sada primali socijalni borački dodatak koji je novom uredbom Vlade Republike Srpske ukinut", zaključio je Majstorović.

