Komarci ujedaju u Banjaluci, da li su opasni?

BANJALUKA - Nakon što su se ovih dana građani žalili da se pojavio veći broj komaraca, provjerili smo i sa ljekarima da li ima alergijskih reakcija na njih, a Gordana Marić, specijalista porodične medicine u Domu zdravlja Banjaluka, za "Nezavisne" ističe da je ove godine nešto veći broj njih, no to je, kako kaže, očekivano.

Na svu sreću, kod nas nema slučajeva zaraze groznicom Zapadnog Nila, koju prenose komarci, kao što je to slučaj u Srbiji, koji je potvrđen prije nekoliko dana.

Ono što je bitno znati je da kod nas komarci mogu ostaviti za posljedicu toksične, a rjeđe i alergijske reakcije.

"Svake godine u ovo vrijeme mi očekujemo toliki broj komaraca, a ove godine je nešto veći broj njih nego što je to bilo ranije. Što se tiče ujeda komaraca, rijetko kad imamo neke alergijske reakcije na njih. Kod ujeda insekata često je teško objasniti pacijentima da imamo toksičnu i alergijsku reakciju. Toksično je ono što nije lokalna reakcija na ubod insekta, komarca, ose, pčele, odnosno kad se unese neka strana supstanca u organizam", pojašnjava Marićeva.

S druge strane, kako navodi, alergijska reakcija je kada dolazi do osipa, gušenja i slično.

"Tako da mi većinom imamo te toksične reakcije na komarce, s tim da je neko manje, a neko više osjetljiv. Nisam čula da su ovdje kod nas, u Republici Srpskoj, stigli oni što su se pojavljivali sporadično u Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, a koji mogu prouzrokovati neke bolesti. To kod nas još uvijek nema, mi imamo klasične komarce, lokalne reakcije, što nije za brigu", kazala je Marićeva.

Prema njenim riječima, ujed komarca zna biti dosadan, jer taj ubod stvara svrab i neprijatnost nekoliko dana.

"Mi to možemo malo smanjiti, ublažiti kremama, koje možete pronaći u apotekama. Ono što bih ja naglasila je da je bolje uzimati kortikosteroidne kreme nego antihistaminike, jer oni mogu izazvati fotosenzitivnu reakciju. Tada se može pojaviti pojačano crvenilo i osip, s tim da, ako mažemo te kreme, ne bi trebalo duže da se izlažemo suncu. Obično su to djeca ili neko ko boravi na bazenima, a koji imaju fotosenzitivne reakcije na te kreme, no ona se neće javiti ako koristimo kortikosteroidne kreme", zaključila je Marićeva.

Banjalučanka Marijana K. žali se da su se nakon kiše pojavili komarci, koji ostavljaju fleke, odnosno otok i crvenilo.

"Prethodno ih nije bilo toliko, ali imam osjećaj da je u posljednjih nekoliko dana najezda komaraca. Nakon što sam prošetala prije neko veče, vratila sam se izujedana, a nakon toga se pojavilo crvenilo, no namazala sam kremu pa se to malo smirilo", rekla je Marijana K.

Inače, kako su javili mediji, u Srbiji je potvrđen prvi slučaj zaraze groznicom Zapadnog Nila u ovoj sezoni, koju prenose komarci.

Kako prenose, virus je dijagnostikovan kod jedne osobe u Beogradu krajem prošle nedjelje. Prije više od dvije nedjelje groznica Zapadnog Nila registrovana je kod komaraca u Srbiji.

