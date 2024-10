Kome će Dodik dati zeleno svjetlo za ulazak u banjalučku Skupštinu?

BANJALUKA - Vlado Đajić, Goran Talić, Srđan Amidžić, Mladen Ilić, Bogoljub Zeljković, Snežana Kutlešić Stević, Ljubo Ninković, Marijana Kapović Solomun, Marinko Umičević, Dragan Lukač i Ljiljana Svjetlanović su kandidati SNSD-a koji su osvojili odborničke mandate na ovogodišnjim lokalnim izborima u Banjaluci.

Međutim, nikome od njih, ako je vjerovati Miloradu Dodiku, predsjedniku SNSD-a, nije siguran ulazak u banjalučku Skupštinu, jer je nakon sjednice Gradskog odbora (GO) stranke poručio da će svih 35 kandidata koji su bili na listi SNSD-a potpisati izjavu o ostavci, a da će njih 11 koji su dobili mandate iste staviti na raspolaganje partiji, koja će odlučiti kojih 11 će na kraju ući u Skupštinu.

Dakle, moglo bi se desiti da nijedno od gorepomenutih imena zaista ne uđe u odborničke klupe, iako su osvojili više hiljada glasova (Vlado Đajić preko 10.000), već da na njihovo mjesto uskoče kandidati koji su osvojili mnogo manje glasova.

Iako je SNSD dobio najviše glasova kao stranka u Banjaluci i iako će imati najviše odbornika, Dodik očigledno nije zadovoljan epilogom trke za gradonačelnika Banjaluke u kojoj je Nikola Šobot ubjedljivo poražen od Draška Stanivukovića.

To se moglo vidjeti i tokom izborne noći kada je Dodik naročito bio ljut na ljude iz GO SNSD-a u najvećem gradu Srpske, uz riječi da su se "mnogi u stranci uspavali", te dodao da će "odgovornost stići svakoga koji su SNSD i koji su od SNSD-a dobili podršku da budu birani i izabrani".

Sa Dodikovom i partijskom odlukom da 11 kandidata mora da vrati mandat nisu se složili pojedini članovi SNSD-a, prije svih Marinko Umičević, koji je po peti put trebalo da zaduži fotelju u banjalučkom parlamentu. Umičević je na svom Facebook profilu napisao da vraćanje mandata ne bi bilo fer prema glasačima koji su birali kandidate.

"Sve svoje glasove dobio sam kao Marinko Umičević, i pored velike opstrukcije koja me zadesila iz partije iz koje dolazim…", naveo je, pored ostalog, Umičević.

Ipak, stranka i Dodik su u ovom slučaju očigledno bili jači, pa je Umičević pod parolom "jutro je pametnije od večeri", naveo da on ne želi da bude remetilački faktor i da "mandat stavlja na raspolaganje partiji i predsjedniku".

Umičevićevim stopama sasvim sigurno će i ostalih 10 kandidata koji su dobili mandate, jer je teško očekivati da će se neko od njih otvoreno suprotstaviti partiji.

Naravno, velike su šanse da bi dio njih koji su osvojili mandat isti zapravo i vratili stranci, jer su tu i ministar finansija BiH, te nekoliko narodnih poslanika, ali ima i onih koji bi vrlo rado uzeli mandat.

Tako nešto najavio je i Vlado Đajić, predsjednik GO SNSD-a, rekavši da će ostaviti mandat narodnog poslanika i uzeti odbornički. Đajić se takođe oglasio nakon sjednice banjalučkog Odbora stranke riječima da je na sjednici izraženo zadovoljstvo izbornim rezultatom u Banjaluci i da on ostaje predsjednik GO još najmanje do kraja izbora 2026. Ali, na Đajićeve riječi reagovali su Anja Ljubojević i Srđan Mazalica, poslanici u NS RS i članovi GO SNSD-a Banjaluka, tvrdnjama da Đajić ne govori istinu i da nije donesena odluka da on do 2026. vodi Odbor stranke.

Po nekima, ovo je dokaz da mnogi nisu zadovoljni Đajićevim radom u Banjaluci, te se spekuliše da se Đajić namjerno "buši" kako bi bio smijenjen sa mjesta u stranci, ali i kao generalni direktor UKC Republike Srpske. Stvari će sigurno biti mnogo jasnije ako Đajić, uz ostale kandidate, vrati mandat stranci i sačeka dalji epilog.

Ipak, ove redove prvenstveno pišemo iz činjenice da je rukovodstvo SNSD-a naredilo da se vrate mandati, iako su ih kandidati regularno osvojili. Stoga, ovdje se postavlja pitanje zašto su se onda svi oni borili za glasove ako će ih morati vratiti stranci na kraju jer je eto tako rekao predsjednik partije.

"Ovo što je Dodik uradio zapravo je potpuno normalna stvar. To, naravno, nije dobro, ali ako to nikome ne smeta, pa ni onima koji su prvo birani, a potom natjerani da se odreknu osvojenih mandata, onda to ne bi trebalo da smeta nikome", kaže za "Nezavisne novine" Goran Dakić, novinar.

Prema njegovim riječima, ovakve poteze očigledno opravdavaju i građani.

"Da li je ovim Dodikovim postupkom stradala demokratija? Naravno da nije. Ona je pokojna ovdje odavno, Dodik samo radi ono što može i što nikome ne smeta. Oni koji su partiji prodali dušu, tijelo i organe, ne smiju da pisnu, a oni koji smiju da pisnu - njihova se ne pika. Ako zovete pijanog majstora da vam salije temelj kuće, nemate ama baš nikakvo pravo da se žalite što vam je kuća malo nahero", ističe Dakić.

Politički analitičari podsjećaju da mandati pripadaju kandidatima koji su ih osvojili i da odluka rukovodstva stranke nije demokratski čin.

"To je taj problem koji dugo prati partijsku scenu - demokratski deficit i unutarstranačka demokratija. Drugi problem je udar na Izborni zakon zatvaranjem lista, čemu većina stranaka zapravo i teži kako bi ona bila vlasnik mandata", rekla je za "Nezavisne" Tanja Topić, analitičarka iz Banjaluke.

