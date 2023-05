Konačno počelo sređivanje pružnog prelaza u Zalužanima

Modernizacija pružnog prelaza u Zalužanima je počela, čime će biti podignut nivo bezbjednosti saobraćaja.

Danilo Vujat, direktor i vlasnik firme „Koming –Pro“ Gradiška, koja je ujedno i izvođač ovih radova, proglasio je otvaranje gradilišta u Zalužanima, a kako kaže radi se o nabavci elektronskog uređaja za kontrolu putnog prelaza na relaciji Banjaluka, Novi Grad.

"Ovaj projekat podrazumijeva izgradnju signalizacije u oba pravca po kilometar i po“, objasnio je on, te dodao da će biti postavljeni polubranici sa automatskim upravljanjem, a biće izgrađena i gumena patosnica, kao tehnička adaptacija saobraćaju pri prelazu pruge.

“Radovi bi trebali biti završeni sredinom juna”, naveo je on.

Slađan Jović, vršilac dužnosti generalnog direktora Željeznica Republice Srpske, potvrdio je da zvanično počinju radovi na uređenju pružnog prelaza „Zalužani“, te je izrazio nadu da će izvođač završiti ugovorene obaveze u predviđenom roku.

Kako kaže gradonačelnik Draško Stanivuković, riječ je o projektu vrijednom oko pola miliona KM.

“Nažalost, svjedoci smo da je na pružnim prelazima, kako na ovom tako i na mnogim drugim zabilježeno mnogo nesreća i zato manuelno spuštanje rampe mora postati prošlost” poručio je on, rekavši da je u posljednjih pet godina zabilježeno preko 50 nesreća, među kojima je bilo i nekoliko sa smrtnim ishodom.

“Sve će biti urađeno po najmodernijim standardima, a osim ovog radićemo još dva pružna prelaza na ovoj dionici u Podgoričkoj i Prištinskoj ulici” kazao je on.

Kako je dodao minimalna razdaljina između pružnih prelaza mora biti dva kilometra, a na ovoj dionici postoje tri.

“Iako to nije u nadležnosti Grada, spremni smo da izdvojimo sredstva da se uradi pružni prelaz u Podgoričkoj ulici, dok će prelaz u Prištinskoj ulici biti zatvoren, da bi se ispoštovao zakonski propis”, rekao je Stanivuković.

Dodao je da vrijednost uređenja ovih pružnih prelaza iznosi oko milion KM, te je ovim putem najavio da će biti izgrađen i trotoar od naselja Lazarevo do Trna.

“Plan je da radimo trotoar od Lazareva do Trna, za šta će biti izdvojeno oko 1,5 miliona KM, a pored toga, u Dervišima ćemo raditi most u Ulici Put srpskih branilaca”, najavio je on.

Kako je istakao, zajedno sa tri pružna prelaza, ovo je najveći investicioni ciklus u Zalužanima.

“Izdvojićemo oko 3 miliona KM i sve to biće završeno u ovoj godini” zaključio je Stanivuković.