Konferencija mladih preduzetnika u Banjaluci

BANJALUKA - Druga konferencija mladih preduzetnika pod nazivom "Nova lica preduzetnika: Mladost i zrelost na putu do uspjeha", održana je u Banjaluci u organizaciji Gradske razvojne agencije.

Otvaranju je prisustvovao i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, koji je poručio kako grad izdvaja rekordna sredstva za subvencije za preduzetnike u iznosu od 1,5 miliona KM, te je iskoristio priliku da pohvali organizatora na organizaciji jednog ovakvog događaja.

"Drago mi je da imam priliku da otvorim ovu konferenciju i pošaljem poruku: Da biste bili veliki, prvo morate da budete mali. To je poruka ovim ljudima, mora se početi i krenuti da bi nešto ostvarili. Neko možda želi da nas uvjeri da mladim ljudima sve pripada, ali ja mislim da pripada onima koji zasluže i koji se trude. Dakle, bitno je da imamo svijest da moramo da se trudimo. Ustanove i institucije ne mogu da urade sve za vas, ali kada se mlad čovjek usudi da od malog postane srednji ili veliki preduzetnik, važno je da ga grad i republičke institucije mogu pratiti. Grad izdvaja 1,5 miliona KM, a to su značajna sredstva koja povećavamo iz godine u godinu i odnose se uglavnom na male preduzetnike, na one koji su na početku da osnuju svoj posao", kazao je Stanivuković.

Naglasio je i to kako grad posebno podržava proizvodnju te daje podršku pri izvozu, kao i kupovini mašina za obavljanje određene djelatnosti.

Direktor Gradske razvojne agencije Neven Stanić naglasio je kako je još prošle godine, kada je održana prva konferencija – cilj bio upravo da se održi kontinuitet.

"Idemo u tom pravcu da ova konferencija postane tradicija. Možemo reći i da je Gradska razvojna agencija u posljednje dvije godine postala prepoznatljivija, postala je značajna javna ustanova koja ima svoju svrhu i svoj cilj, a taj cilj jeste da unaprijedi i poboljša privrednu klimu u gradu Banjaluci. Pored toga što imamo svoje dnevne aktivnosti i projekte na kojima radimo, tu su i razne edukacije prema privrednicima, obuke i ono što je značajno, a to su subvencije, podsticaji koje svake godine obezbjeđujemo upravo za naše privrednike", rekao je on.

"Prošle godine jedan od zaključaka bio je da se prag ulaska u PDV podigne sa 50.000 na 100.000 KM, to je ideja koja je potekla upravo sa prošlogodišnje konferencije i nadam se da će tako biti i ove godine", rekao je Stanić.

Predsjednica Zanatsko-preduzetničke komore Žana Arsić poručila je kako je konferencija mladih preduzetnika pravi dokaz odgovornosti institucija i ljudi u gradu Banjaluci, jer je izuzetno bitna podrška mladim ljudima kada kreću u svoj biznis.

