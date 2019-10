Konkurs za dizajn javnih gradskih česmi od 14. do 21. oktobra

BANJALUKA - Regionalni konkurs za dizajn javnih gradskih česmi, koje bi trebalo da budu postavljene na više lokacija u Banjaluci, biće otvoren od 14. do 21. oktobra, a u izboru najuspješnijeg rješenja moći će da učestvuju i Banjalučani, glasanjem putem "Viber" zajednice grada Banjaluke, saopšteno je iz Gradske uprave.

Iz Gradske uprave navode da je ovo jedan od projekata u okviru "Malih intervencija u prostoru", a projektni zadatak i otvoreni poziv za dizajn javne gradske česme biće objavljen 14. oktobra.

"Poziv će biti otvoren do 21. oktobra, a stručna komisija će do 28. oktobra predstaviti uži izbor najuspješnijih rješenja, dok će građani do 30. oktobra direktnim onlajn glasanjem izabrati najbolja rješenja", naveli su iz Gradske uprave.

Prema planu, u dogledno vrijeme biće izgrađena mreža novih javnih česmi u pješačkim zonama i omiljenim mjestima za rekreaciju, s ciljem manje upotrebe plastičnih boca i očuvanja životne sredine.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju sva fizička i pravna lica bez obzira gdje imaju prijavljeno mjesto prebivališta.

Predviđene su i novčane nagrade za najbolje - 750 evra za prvoplasirano rješenje, 450 evra za drugoplasirano, dok će trećeplasirano rješenje biti nagrađeno 300 evra.