Korisnici "Mozaika prijateljstva" iz Banjaluke uživali na ljetovanju u Crnoj Gori

BANJALUKA - Članovi tima Udruženja građana "Mozaik prijateljstva" iz Banjaluke su već tradicionalno odveli svog 51 korisnika na more u Zeleniku, Crna Gora, te su tamo proveli najljepših 12 dana.

Miroslav Subašić, predsjednik Udruženja građana "Mozaik prijateljstva", istakao je za "Nezavisne novine" kako ne treba da bude srećan samo "Mozaik", već cijela Banjaluka.

"Svi mi treba da budemo srećni kao društvo jer smo uspjeli odvesti 51 lice na odmor, a od toga 21 lice nije platilo putovanje niti jednu KM", rekao je on.

Kako dodaje, proveli su na moru 12 prekrasnih dana.

"Uživali smo, a i vrijeme nam je bilo naklonjeno. Imali smo svoju kuhinju i zajedno smo pravili hranu za sva tri obroka dnevno", rekao je on.

Kako dodaje, svi su prezadovoljni, a imali su i mnogobrojne aktivnosti i obilaske.

"Obišli smo Herceg Novi, te smo išli i na plažu Plavi horizonti. Upoznali smo se sa mještanima. Pjevali smo svaki dan, a imali smo i jednu pjevačicu", ispričao je on sa osmijehom na licu.

Kako dodaje, svaki dan je bio veseo.

"Mlađih korisnika je ove godine bilo manje na odmoru, većinom su išla lica preko 60 godina. Među njima bilo je ljudi iz javne kuhinje te ljudi iz Dnevnog centra 'Bakin kutak'", ispričao je on.

Kako kaže, kao i svaki put, drugi dio tima ostao je u javnoj kuhinji i tako "prepolovljen" nastavljao sa pripremom redovnih dnevnih obroka.

"Odlazak na more po osobi koštao je oko 450 KM, a nisu svi bili u mogućnosti da plate", rekao je on.

"Mi već 18 godina vodimo ljude na more, a za to nemamo budžet. Mi ovo napravimo da nešto košta, a onda pored toga tražimo ko će za nekoga platiti kako bismo na moru imali namirnice za kuhinju", ispričao je on.

Prošle godine su, kako kaže, vodili 50 polaznika, i to djecu, paraplegičare i osobe sa invaliditetom, ali nisu svi u mogućnosti da plate ovo ljetovanje, te je potreban odaziv humanih građana kako bi se to lijepo putovanje moglo upriličiti.

