Korona nije smanjila posao dimnjačarima

Dolaskom hladnijeg vremena i sezone grijanja, dimnjačari na području grada imaju pune ruke posla, a svi spremno dočekuju zimu, kako privatne kuće i porodice, tako i firme.

Dimnjačar Zvonko Kovačević rekao je za "Nezavisne" da je zadnjih dana pala potražnja za dimnjačarima jer je većina građana očistila svoje dimnjake i potpuno su spremni za zimsku sezonu i grijanje.

"Najviše posla je bilo u oktobru, a cijena čišćenja je od 20 do 25 KM, i to sve zavisi od toga koliko su dimnjaci zapušteni i kada su zadnji put čišćeni", dodao je Kovačević.

Ističe da je bilo malo manje posla u odnosu na prethodne godine, a pretpostavlja da je razlog pandemija virusa korona i to da se ljudi boje doći u kontakt sa bilo kojom osobom.

"S obzirom na trenutnu situaciju u vezi s pandemijom, imamo posla i radilo se iako smo mislili da nećemo", dodao je Kovačević.

Miroslav Radulović, vlasnik firme "Ekoterm", koja se bavi čišćenjem dimnjaka, kaže da je potražnja velika i da ima puno posla.

"Ko god živi u kućama po zakonu mora najmanje dva puta očistiti dimnjak. Mora se očistiti prije sezone grijanja i u toku sezone. Po firmama se čisti tako da se, kada se završi sezona grijanja u martu, odradi servis kotlova i čišćenje dimnjaka, tako da bude spremno za iduću zimsku sezonu", objašnjava Radulović.

Prema njegovim riječima, najviše posla trenutno ima s čišćenjem dimnjaka na privatnim kućama na području grada.

"Pandemija virusa korona nije uticala na smanjenje obima posla i on je isti kao i prethodnih godina. Gradska uprava je po zakonu propisala da se dimnjaci moraju čistiti, tako da se ljudi pridržavaju toga jer se boje inspekcije i kažnjavanja. Cijena čišćenja kućnog dimnjaka je oko 20 KM ako je on redovno održavan, dok je cijena čiščenja dimnjaka kod ljudi koji imaju centralno grijanje od 45 do 50 KM, dok su po firmama veće cijene", istakao je Radulović.

Skupština grada je na sjednici održanoj 28. februara 2011. godine donijela Odluku o dimnjačarskoj djelatnosti u kojoj se navodi da je korisnik usluga dužan da putem ovlaštenih davalaca usluga u toku kalendarske godine izvrši najmanje jedanput godišnje čišćenje i pregled dimnjaka i uređaja za loženje.

Kako stoji u ovoj odluci, ako vlasnik nije očistio dimnjak, te ne posjeduje odgovarajuću potvrdu, kazne se kreću od 100 do 600 KM za fizička, a od 500 do 7.000 maraka za pravna lica.