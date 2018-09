Kraće radno vrijeme za banjalučke ugostitelje

BANJALUKA - Ugostiteljski objekti od ponedjeljka će raditi kraće, odnosno po zimskom radnom vremenu, od sedam do 23 časa.

Objekti koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada mogu raditi od sedam do 22 časa.

Prema pravilniku restorani, ugostiteljski objekti za ishranu i piće i ugostiteljski objekti za piće mogu raditi od sedam do 23 časa radnim danima, a petkom i za vikend od sedam do 24 časa.

Restorani, ugostiteljski objekti za ishranu i piće i ugostiteljski objekti za piće, kojima je dodijeljen znak kvaliteta "Zlatna kašika" mogu da rade od sedam do 24 časa radnim danima, a petkom i vikendom od sedam do jedan čas ujutru.

Noćni klubovi mogu da rade od 19 do dva časa ujutru radnim danom, a petkom i vikendom od 19 do tri časa ujutru - saloni za posebne prilike od sedam do tri časa ujutru.