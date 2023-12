Kresojević: Ako ne usvojimo rebalans, radnici će ostati bez plata

Dostavili smo konsolidovani izvještaj izvršenja budžeta za prvih šest mjeseci, u skladu sa zakonom, u skupštinsku proceduru, kako bi se razmatrao na sjednici Skupštine grada, međutim, Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine, nezakonito je uskratio pravo odbornicima da budu informisani o trošenju budžetskih sredstava, a na taj način uskratio i građane za istu informaciju, kazao je danas Bojan Kresojević, gradski menadžer.

Dodao je da, ukoliko ne bude usvojen rebalans, nema drugog rješenja, što znači da ostaju neisplaćene plate za Dom zdravlja, centre za socijalni rad i predškolsko vaspitanje, te neće biti plaćena električna energija i sela će biti u mraku.

"Prihodi su žrtva djelovanja SNSD-a, smanjenja prihoda od indirektnih poreza na nivou BiH i RS, što iznosi 10 odsto od očekivanog, a to je za prvih devet mjeseci pet miliona KM", rekao je on, te dodao da, s druge strane, Skupština grada nije prihvatila brže procedure za izdavanje bašta i na taj način brže ostvarivanje prihoda, nisu prihvatili objedinjenu naplatu, što je dva miliona KM više za Banjaluku od komunalne naknade i bolje poslovanje "Vodovoda" i "Čistoće".

"Po ovom osnovu Banjaluka je za prvih devet mjeseci mogla ostvariti dodatnih 10 miliona KM", istakao je on i dodao da bi se tako moglo isfinansirati sve što je potrebno u ovom trenutku, ali i uraditi više.

"Mi smo prinuđeni da ovu godinu zatvaramo kratkoročnim kreditom", rekao je on, te dodao da su i druge opštine zbog manjka prihoda od indirektnih poreza prinuđene da koriste zaduženje.

"Mi to ne bismo koristili ni sada, kao ni prethodnih godina, da su prihodi bili adekvatni", rekao je on.

Dodao je da, ukoliko oni smatraju da se može zatvoriti ova godine bez kredita, imaju Srđana Amidžića, ministra finansija, iz GO SNSD-a, koji sada može da pronađe rješenje na nivou BiH, jer je zadužen za upravljanje finansijama, te da omogući indirektne poreze onako kako to podrazumijeva dinamika naplate svih indirektnih poreza na nivou BiH, a ne da se manji dio od pet miliona maraka za prvih devet mjeseci dostavi Banjaluci.

"Ukoliko oni ne usvoje kreditno zaduženje od šest miliona KM, uskratiće 1,5 miliona KM Domu zdravlja, milion za socijalna davanja, milion za električnu energiju, 500.000 KM za zaposlene Centra za socijalni rad i Centra za predškolsko vaspitanje koji su na bolovanju, i druge za koje je prisutan manjak", napomenuo je on, te dodao da i higijena u gradu zahtijeva dodatna sredstva.

"Ako oni smatraju da ovih 5,5 miliona KM nije potrebno, onda ne treba ni kratkoročni kredit", istakao je Kresojević.

Dodaje da u prvih devet mjeseci višak prihoda nad rashodima iznosi 2,6 miliona KM, ali iz tog viška se ne mogu sve ove potrebe finansirati.

"Kraj godine podrazumijeva usvajanje rebalansa budžeta, na način kako je on predložen", rekao je on.

Ovim putem pozvao je sve odbornike, ali i rukovodstvo Skupštine grada, da zakažu sjednicu, usvoje predloženi rebalans i pokažu odgovornost, jer obaveze se moraju servisirati.

"Treću godinu zaredom skupštinska većina dovodi Banjaluku do toga da zadnji dan u godini razmatra i usvaja rebalans budžeta. Ukoliko žele voditi odgovorno politiku prema građanima, potrebno je da to rade na vrijeme, te da sa eventualnim dobrim prijedlozima ne čekaju kraj godine", zaključio je Kresojević.

Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada, istakao je za "Nezavisne" da je obaveza Gradske uprave bila da do 30. novembra dostavi konsolidovani izvještaj izvršenja budžeta za prvih devet mjeseci, koji, kako kaže, nisu dostavili.

"Ovo na šta se oni pozivaju je izvlakuša. Svjesni su da ćemo za ova tri mjeseca otkriti vjerovatno nova vanbudžetska sredstva koja su potrošili, a koja nisu planirana u budžetu", rekao je on i dodao da su za prvih pola godine potrošili dva miliona koje odbornici nisu izglasali.

"Čekamo konsolidovani izvještaj za drugu polovinu godine, da vidimo koji je to iznos sredstava koji su u drugoj polovini godine trošili mimo budžeta, a naša pretpostavka je da su utrošili četiri do šest miliona mimo budžeta, ako uzmemo u obzir da se u drugoj polovini bolje puni budžet, a samim tim i potrošnja", kazao je on, te dodao da ih to uvodi u krivičnu odgovornost.

"Trošenje novca mimo budžeta je krivična odgovornost i u ovom trenutku je suludo zaduživati građane Banjaluke, a ne dobiti stvarni pregled stanja, gdje su trošena sredstva koja nisu izglasana budžetom", zaključio je on.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.