Kresojević: Nema argumenata za novo poskupljenje u vrtićima

BANJALUKA - Nakon najave banjalučkog vrtica “Zvjezdica” će od jula cijene boravka biti veće za 30 odsto, gradski menadžer Bojan Kresojević održao je sastanak sa predstavnicima ove ustanove, te kako kaže ne postoji nikakva argumentacija koja bi mogla da opravda najavljeno poskupljenje.

"Iza nas je jedan izuzetno naporan i težak sastanak sa predstavnicima predškolske ustanove Zvjezdica, koji su objavili da će povećati svoju cijenu za 100 KM. Ono što možemo reći je svakako da ne postoji nikakva argumentacija koja bi opravdala povećanje cijene, i to naročito kada znamo da je usklađivanje cijena u ovoj ustanovi bilo prije samo tri mjeseca. Povećati cijene za 30 odsto povećati za tri mjeseca ili 10 odsto svaki mjesec to je ogromna inflacija", kazao je Kresojević.

Kako je rekao, ne postoje nikakvi argumenti koji mogu reći da je ovo ekonomski utemenjeno i da se ne radi o zloupotrebi subvencija, jer u petak je gradonačlenik obavio sastanak sa roditeljima djece koja borave u privatnim predškolskim ustanovama, te najavio povećanje subvencija od juna.

"Dobili smo takvu informaciju koja očigladno ukazuje na to da je cilj da se budžetska sredstva ne usmjere ka džepovima roditelja, već ka džepovima privatnih vlasnika privatnih predškolskih ustanova. Ono što moram reći je da Grad Banjaluka to neće i ne smije da to dopusti" kazao je Kresojević.

On je istakao da novo poskupljenje nije prihvatljivo i da su to jasno rekli na sastanku.

"Naravno bili smo spremni da saslušamo sve argumente kada je u pitanju povećanje cijena, ali do one mjere koliko to može biti opet. Ono što je takođe bitna stavka sastanka jeste da je racionalno da dođe do povećanja plata zaposlenim, ali onoliko koliko se povećavaju prosječne plate u Republici Srpskoj", kaže on i ističe:

"Jer i roditelji su ti koji trebaju da zarade svoje plate. Roditelji su ti kojima nije povećana plata 30 odsto u prethodno 3 mjeseca. Ono što je zaključak ovog sastanka jeste da se isti nastavi u četvrtak u 12 časova i gdje očekujemo da će obaviti konsultacije predstavnici ove predškolske ustanove i da možemo konkretnije govoriti o nekom kompromisnom rješenju koje bi značilo neomeetano funkcionisanje. Ali ono što je za građane Banjaluke najvažnije je da subvencija ne bude zlopotrebljena i da ne bude potrošena za neki privatni interes", kazao je Kresojević.

Podsjećamo, prekjuče je najavljeno poskupljenje od 100 KM u banjalučkom vratiću “Zvjezdica, a kako je rekla Jelena Guslov iz Kluba za djecu "Zvjezdica" Banjaluka, kod njih će doći do većih cijena.

"Mi smo prinuđeni da podignemo cijenu boravaka u našim vrtićima, jer nemamo kadra. Sad su plate vaspitača prešle 2.000 KM", kazala je Guslov i dodala da moraju upravo zbog toga da podignu cijene usuga u njihovim objektima.

Dodala je će roditelji od jula umjesto dosadašnjih 350 KM, plaćati 450 KM, dok ako borave dvoje djece iz iste porodice roditelji će plaćati 800 KM.

