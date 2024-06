Kresojević: Nije mi jasno zašto Ninković opravdava poskupljenje vrtića u Banjaluci

BANJALUKA – Gradski menadžer Bojan Kresojović rekao je da mu nije jasno zašto odbornici SNSD-a predvođeni predsjednikom Skupštine grada Ljubom Ninkovićem opravdavaju poskupljenje vrtića u Banjaluci.

"Kada sam pozvao predsjednika Skupštine zašto ne reaguje na poskupljenja i ne osudi neopravdana poskupljenja u vrtiću 'Zvijezdica' nimalo se nisam nadao da će on osuditi borbu protiv poskupljenja u ovom privatnom vrtiću. Predsjednik Skupštine je vrlo jasno rekao u svom izlaganju da se radi o pritiscima da grad čini sve da izvrši pritisak na ovu privatnu predškolsku ustanovu zato što su oni povećali cijenu 100 KM. Da, upravo to mi i radimo. Smatramo da je to jedino ispravno da između privatnika i građana biramo građane i djecu", kazao je Kresojević, dodajući da nije mogao očekivati niti vjerovati da će toliko igrati protiv sebe i predložiti povećanje cijene.

"Ono što smo još imali priluku da čujemo jeste da predsjednik Skupštine subvencije smatra kao kupovinu ljudi odnosno kupovinu glasova. Shodno tome uopšte ne treba da čudi taj populizam da će se u rebalansu budžeta kroz amandmane postići izjednačavanje cijena u privatnim i javnim vrtićima", kazao je Kresojević.

On je upitao, šta vrijedi ukidanje projekta koji su aktivni u gradu, da bi se isplatile subvencije kada već naredne godine ne bi imali novca za njih.

"Šta nam vrijedi da ove godine ukinemo tri projekta kako bismo obezbijedili sredstva za subvenciju, kada nemamo ta sredstva naredne godine. Onda bismo naredne godine morali da uklonimo iz budžeta nova tri, četiri ili pet projekata i tako sto godina. Jasno je svakome da to nije nikakva politika i da je to neodgovorno vođenje bilo kakve ustanove, a kamoli grada koji broji 200.000 građana i koji u predškolskim ustanovama ima više od 5.000 djece", kazao je Kresojević.

Iako je grad Banjaluka kao i sam gradonačelnik više puta do sada najavio da će konačno da saopšte visinu subvencija, koja je, inače, po riječima gradonačelnika bila planirana za danas, Kresojević ističe da će pred roditelje konačno izaći sutra i da će da im saopšte sve u vezi istih.

Podsjećamo, "Nezavisne novine" su danas objavile da će subvencije za boravak djece u privatnim vrtićima u toku ove godine biti podignute dva puta pa će tako od jula biti povećane na 100 KM za jedno dijete, dok bi od avgusta trebalo da iznose 150 KM. Takođe, subvencije za drugo dijete koje ide u privatni vrtić iznosiće 200 KM.

