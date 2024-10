Kresojević: SNSD izgubio dva, PDP dobio dva odbornika

BANJALUKA - SNSD je izgubio dva, a PDP dobio dva odbornika, napisao je ovo Bojan Kresojević, gradski menadžer, na društvenim mrežama.

"Ko je pobjednik u Skupštini grada? SNSD izgubio dva, PDP dobio dva odbornika. Iako SNSD tvrdi da je pobjednik izbora za Skupštinu grada Banjaluka, brojevi tako ne govore", istakao je on.

Na izborima 2020. godine SNSD je, kako dodaje, osvojio devet mandata, ali je u toku mandata izvršio aneksiju još četiri odbornika, što je ukupno 13.

"Sva četiri odbornika koja su prešla u SNSD iz drugih partija, Bojan Pećanac iz DNS-a, Ljubo Ninković, takođe iz DNS-a, Željko Amidžić - US, Slobodan Stanarević - Demos) su radili za listu SNSD-a. Tako je 13 SNSD-ovih odbornika na dan izbora postalo 11 odbornika u novom sazivu", napisao je on.

Kako dalje piše, PDP je 2020. godine osvojio sedam mandata, ali je klub PDP-a dan izbora dočekao sa pet odbornika (Dijana Ješić i Nemanja Kondić su prešli u Narodni front).

"Tako je klub PDP-a povećan sa pet na sedam odbornika voljom građana 6. oktobra. Sve ovo potvrđuje da su građani prepoznali opstrukcije SNSD-a, od sprečavanja rekonstrukcije grijanja, rješavanja problema vodosnabdijevanja pa sve do organizovanja gužvi u saobraćaju, a to je potpuno jasno s obzirom na to da je u konkurenciji od četiri kandidata Draško Stanivuković osvojio 50 odsto glasova ili svaki drugi glas", zaključio je on.

