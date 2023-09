Kresojević: Skupštinska većina ima cilj da smanji plate u Gradskoj upravi

Zakazana je Sjednica kolegijuma za sutra, koja na dnevnom redu ima samo jednu tačku - razmatranje informacije budžetske inspekcije Ministarstva finansija Republike Srpske o platama u Gradskoj upravi sa ciljem da se one smanje, kazao je Bojan Kresojević, gradski menadžer.

"Svjedoci smo novog bahatog ponašanja Ljube Ninkovića, predsjednika Skupštine grada", rekao je on te dodao da se radi o izvještaju Budžetske inspekcije, koji je tražio Ninković, kako bi se smanjile plate u Gradskoj upravi.

"Skupštinska većina uzima za pravo da tačke koje se kandiduju za dnevni red tretira kao švedski sto, te uzima samo one tačke koje su njima u cilju, a to su one koje imaju za rezultat blokiranje rada Gradske uprave", rekao je on, te dodao da su pobrkali nadležnosti, jer Kolegijum Skupštine Grada ima dužnost da razmatra predloženi dnevni red, utvrđuje dnevni red i određuje termin održavanja Sjednice skupštine grada.

"Sa naše strane vlada raspoloženje da dostavimo bilo koju informaciju, te da o istoj diskutuju bilo gdje", pojasnio je on.

Dodaje da je ovaj saziv Skupštine Grada vanredan.

"Dakle, radi protiv građana i protiv napretka Banjaluke. Uporno odbijaju rješenje koje smo ponudili za Zavod za izgradnju Banjaluka, koji podrazumijeva objedinjenu naplatu, koje bi pomoglo ovom preduzeću sa jedne strane, a sa druge smanjilo procenat bankarske usluge prilikom plaćanja računa. Ova tačka je skinuta i nije razmatrana, te na ovaj način imamo grubo kršenje zakona o lokalnoj samoupravi, jer Skupština pokazuje da ometa rad drugog organa, u ovom slučaju Gradske uprave", istakao je Kresojević, te dodao da je njihova ideja da Gradska uprava bude opstruisana.