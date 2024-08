Kresojević: Već sutra možemo da izjednačimo subvencije za vrtiće

​BANJALUKA - Bojan Kresojević, gradski menadžer, predstavio je Odluku o izjednačavanju subvencija za privatne i javne predškolske ustanove.

"Jedna od najvažnijih tema u ovom momentu za gradsku administraciju jeste ona koja se tiče izjednačavanja subvencija za privatne i javne vrtiće. Mi smo već pripremili Odluku koja se tiče upravo toga, a upravo ta Odluka znači da već sutra možemo da izjednačimo subvencije”, kazao je Kresojević, koji je podsjetio na to da je prošle sedmice predsjednik Skupštine Grada, Ljubo Ninković zakazao sastanak sa roditeljima djece koja pohađaju privatne predškolske ustanove u Banskom dvoru, koji, kako je naglasio gradski menadžer, nije prošao uspješno.

"Predsjednik Skupštine je zakazao sastanak jer je očekivao da će biti u prilici da izazove nezadovoljstvo kod roditelja, iako je sedam dana ranije isplaćena povećana subvencija u iznosu od 100 KM. Na taj sastanak predsjednk Skupštine Grada nije pozvao predstavnike Grada pa se iznenadio kad je vidio da smo došli. Valjda je bilo jasno da ćemo doći da ponudimo rješenje, iako nam je cilj da dođemo do rješenja. Ipak, njegovi cilj nije da se nađe rješenje za povećanje subvencija, što se vidi iz njegovih postupaka. Mi smo došli taj dan, ali predsjednik Skupštine nije dozvolio da se obratim na skupu pred roditeljima, kojih je bilo ukupno šest, te da predlložim rješenje. Prekinuo je sastanak bez da se i on obratio prisutnim, a uz sve to nije dao nikakav prijedlog ili zaključak”, kazao je on.

Kako je poručio, to je uradio jer je gradska administracija bila spremna da predloži konkretna rješenja, na kojim će gradska administracija insistirati.

"Zato ćemo sada prezentovati Odluku o izjednačavanju subencija za prvatne i javne predškolske ustanove. Ovo je Odluka koja znači da ćemo obezbijediti pet miliona KM sredstava da se već sutra mogu izjednačiti subvencije. Ali da biste nešto platitli morate imati izvor, a najbolji izvor za to su kladionice. Dakle, pet miliona KM leži ovdje, u kladionicama, pet miliona ćemo naplatiti od kladionica i dati za vaspitanje naše djece. Ja sam spreman da predsjednik Skupštine i odbornici analiziraju ovaj prijedlog, da ga poboljšaju ukoliko mogu i da daju svoje prijedloge, kako bi se ovo pitanje riješilo”, naglasio je Kresojeivć.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.