Kresojević odgovorio Đajiću: Zašto ste odbili doktora ekonomskih nauka?

BANJALUKA - Bojan Kresojević, gradski menadžer, odgovorio je danas pitanjem na izjave Vade Đajića, predsjednika Gradskog odbora SNSD-a o konkursu za izbor načelnika.

"Ako je za njih važna stručnost, onda ih pitam zašto jednog od kandidata za vršioca dužnosti nisu prihvatili, iako je riječ o doktoru ekonomskih nauka. On je bio predložen i oni, nakon što nisu prihvatili to ime, nisu diskutovali niti predložili neko drugo”, rekao je on.

Dodaje kako je skupštinska većina predvođena SNSD – om pokazala da je priča oko imenovanja vršioca dužnosti i načelnika izmišljena, a sve radi nastavljenih opstrukcija.

“Tražili su da predložimo imenovanje deset načelnika, od čega su oni prihvatili samo tri. Tvrdili su da bez načelnika nije u skladu sa zakonom da se materijali predlažu na Skupštinu za ta odjeljenja, a onda za sedam odjeljenja, za koja nisu imenovali načelnike, materijale u Skupštini isto tretirali kao i tamo gdje su načelnici”, rekao je Kresojević, te dodao, da je njihov tim koncipiran na znanju i posvećenosti, te da imaju tri studenta generacije, što pokazuje da je kvalitet taj koji je najvažniji.

Povezana vijest:

Đajić pozvao Banjalučane da se prijave na konkurs za načelnike u Gradskoj upravi