Krivi sat nakon zemljotresa u Banjaluci stao u 9.14, a ne u 9.11

BANJALUKA - Krivi sat svjedočio je zemljotresu koji je 27. oktobra 1969. godine razorio Banjaluku, a iako je fizički ostao neoštećen, njegov mehanizam je tri minute kasnije zauvijek stao.

On i danas stoji u centru grada, ali kao spomen-sat koje pokazuje tačno devet časova, 10 minuta i 56 sekundi, odnosno trenutak kada je prije 52 godine katastrofalni zemljotres jačine 8,5 stepeni Merkalijeve skale razorio grad na Vrbasu.

Na fotografiji, koja se može naći u Arhivu RS, jasno se vidi da je sat ipak stao u 9.14, a ne u 9.11, a razlog je, prema riječima, banjalučkog publiciste Gorana Baraća vjerovatno to što je akumulator unutar njega imao snage samo za tri minuta.

"Tokom zemljotresa je cijela Banjaluka ostala bez struje, a pretpostavljam da je unutar sata bio mali akumulator ili baterija koja se iscrpila nakon tri minuta", pojašnjava Barać.

Kako kaže, sat je stajao na uglu stambene zgrade "Titanik", koja se protezala od "Palasa" do tadašnjeg Kastelovog ćoška, a koja je izgrađena 1957. ili 1958. godine.

"Prema razglednicama koje sam imao priliku da vidim, on je postojao kad je izgrađena i zgrada 'Titanik', a to znači da od kraja pedesetih godina stoji u centru grada. S obzirom na to da tokom zemljotresa nije oštećen, on je samo pomjeren nakon što su zgrade srušene", rekao je Barać.

Ističe da je tokom prethodnih pet decenija sat pomjeren nekoliko metara, ali je ostao u tom centralnom dijelu grada.

Dodaje da je prije nekoliko godina stub sata postavljen da izgleda kao da je izlomljen, odnosno iskrivljen, a da je do tada bio ravan.

Da je sat stajao na uglu zgrade "Titanik" jasno se sjeća i banjalučki meteorolog Nebojša Kuštrinović, jer je upravo tu, kako kaže, bilo omiljeno sastajalište mladih, kao što je to i danas.

"Tu je bilo glavno sastajalište nas mladih studenata. Kod sata su se organizovali ljubavni sastanci gdje su se mladi upoznavali i družili se", kazao je Kuštrinović.

Vladan Vukliš, iz Arhiva RS, je 2019. godine pripremio raspravni tekst "Banjaluka, istorija između katastrofa" na izložbi dvojezične ilustrovane publikacije "Zemljotres u Banjaluci 1969: Solidarnost, obnova i izgradnja", u kojoj se nalaze i fotografije na kojima se vidi kako sat stoji na uglu zgrade "Titanik".

U ovom zemljotresu, koji je devastirao Banjaluku, poginulo je 15 građana, a 1.117 ljudi bilo je teže i lakše povrijeđeno.

Titova posjeta

Josip Broz Tito zajedno s Jovankom Broz i Džemalom Bijedićem posjetio je 28. oktobra Banjaluku, dan nakon zemljotresa. Tada su obišli centar grada, Mejdan, šatorska naselja, "Incel" i Medicinski centar.