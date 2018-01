Kvalitetan ćevap uz humor i muziku

BANJALUKA - Prvi "Ćevap fest" uz najbolje banjalučke ćevape i bogat cjelodnevni kulturno-zabavni program počinje ove subote od 11 časova na parkingu kod "Kraša".

Na početku festivala od 11 do 13 časova nastupiće pionirski sastavi folklornih društava "Veselin Masleša", "Pelagić", "Sveti Sava", kao i Radovan Ivanović na harmonici.

Posjetioci će uz dobar ćevap uživati u kvalitetnom humoru uz Milorada Telebaka i jezičku komediju "Kroz srpski jezik sa smijehom" od 13.30 do 14.45. "Kako od seljačine napraviti umjetnika" pojasniće Dušan Jokić od 14.45 do 15.45, a nakon toga do 16.05 časova nastupiće Velimir Blanić sa "Predavanjem o štetnosti duvana".

Veče je rezervisano za muziku Gradskog tamburaškog orkestra od 19 do 21 čas i banjalučkog benda "Odeon" od 21.15 do 23.30.

Obustava saobraćaja

Tokom manifestacije od 13. januara od 10 časova, pa do 14. januara do jedan čas poslije ponoći, biće obustavljen saobraćaj u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Aleje svetog Save do Ulice Marije Bursać.

Gradski prevoz koji saobraća ovim ulicama izvršiće preusmjeravanje autobusa preko stare autobuske, odnosno u ulice Bulevar cara Dušana, Kninska, Vidovdanska, Vuka Karadžića i dalje postojećom trasom.