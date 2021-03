Kvar na dalekovodu u Banjaluci, više naselja bez struje

BANJALUKA - Zbog kvara na dalekovodu, od noćas su bez struje stanovnici više banjalučkih naselja, a ekipe će danas raditi na otklanjanju kvara, saopšteno je iz banjalučkog odjeljenja Republičke civilne zaštite.

Bez električne energije su od 3.13 časova potrošači Han Kola i okolnih zaselaka, a od od 4.43 časova potrošači mjesta Štrpci-Jankovići, zaseoci Karaula, Gornja Piskavica, Jošikova Voda i Gligorići.

Zbog kvara na dalekovodu, bez struje su od 4.58 časova potrošači u naseljima Subotice-Maletići, Palačkovići, Markovići, Gornji i Donji Pervan, Goleši, Arnaučani i Tabašnica.

Potrošači Kmećana struju nemaju od jutros u 4.13 časova.

Zbog planiranih radova, bez napajanja strujom od 9.00 do 13.00 časova biće dijelovi naselja Prijakovci i Mišin Han.

Od 9.00 do 14.00 časova struju neće imati dijelovi naselja Bukvalek, Bistrica - Jovir i Saračica, te dijelovi ulica Ponirska, Milorada Umjenovića, Petrovačka, Božidara Miće Babića, Alekse Šantića, Petra Mećave i Karađorđeva.

Snabdijevanje grada vodom je uredno, a zbog radova na cjevovodu u Ulici Srpskih ustanika, od danas do subote, 21. marta, u periodu od 8.00 do 18.00 časova dolaziće do prekida u vodosnadbijevanju potrošača u drugoj visinskoj zoni u naselju Starčevica.