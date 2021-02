Lazarevo dobilo mapu zelenih površina

BANJALUKA - U okviru inovacijskog izazova "Banjaluka - grad budućnosti" implementiran je projekat "Uspostavljanje GIS baze podataka urbanih zelenih površina pomoću AreaCAD-GIS platforme".

Ovaj projekat je na pilot-području mjesnih zajednica Lazarevo 1 i Lazarevo 2 realizovala kompanija "GeoINOVA", i to kroz tri osnovne faze.

"Faze su trajale od avgusta do decembra prošle godine, i to pripremna faza koja je podrazumijevala razvoj plana rada i uspostavljanje metodologije prikupljanja podataka, razvoj aplikacije za terensko prikupljanje i prikaz podataka (iGEO), te prikupljanje podataka iz različitih izvora, terenski rad i provjera podataka. Druga faza je bila obrada podataka, i to kreiranje modela podataka, obrada podataka upotrebom INOVA AreaCAD-GIS platforme, prezentacija rezultata i integracija s postojećom bazom podataka administrativne službe grada. Treća faza je obuhvatala video-prezentaciju rezultata", rekla je za "Nezavisne" Milana Radujković, koordinator ovog projekta.

Prema njenim riječima, GIS zelenih površina je geoinformatički sistem za upravljanje javnim zelenim površinama koji za cilj ima efikasnije i ekonomičnije održavanje, planiranje i podizanje zelenih površina.

"Krajnji cilj, odnosno proizvod jeste objava javno dostupnog Web GIS-a koji će svakom zainteresovanom građaninu pružiti dovoljan broj informacija putem veb-servisa. 'GeoINOVA' tim je taj cilj postigao za pilot-područje Lazarevo 1 i Lazarevo 2", navela je Radujkovićeva.

Dodala je da su prikupljeni podaci integrisani i u postojeću bazu podataka koja se koristi u gradskoj administraciji.

"Cilj izrade ove baze je da se evidentiranjem postojećeg stanja zelenih površina formira informaciona osnova putem koje će se pratiti trendovi i aktivnosti koji se odnose na uređenje zelenih površina. Na osnovu rezultata analize stanja definišu se preduslovi za unapređenje i adekvatne mjere na određenom lokalitetu", objašnjava Radujkovićeva.

Istakla je da su glavne funkcije iGEO platforme način unošenja podataka, a cjelokupan proces implementacije projekta može se pogledati u video-prezentaciji.

Za projekat GIS zelenih površina izdvojeno je 56.000 KM, s tim da je jedan dio finansirala "GeoINOVA", a jedan dio su sredstva predviđena konceptom "Banjaluka - grad budućnosti".