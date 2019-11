Lepi Brka zaštitno lice "Movembera"

Nenad Gladić, poznatiji kao Gastronomad i Lepi Brka, biće ovogodišnje zaštitno lice akcije "Movember", koja se sedmu godinu zaredom održava u Banjaluci.

U saradnji sa "Delta planetom", Lepi Brka će posljednjeg dana u novembru pripremati razna jela, gdje će sav prihod od prodaje biti proslijeđen u popularni "brkin fond". Gladić će, između ostalog, na završnoj zabavi biti i član žirija koji će odlučivati o najboljem brki.

Podsjećamo, kao i prethodnih godina akciju je podržala Humanitarna organizacija "Budimo ljudi", koja je obezbijedila logistiku i ustupila račune za one koji nisu u mogućnosti da fizički dođu do "brkinog fonda". Svi oni koji žele da uplate novac za pomoć Daliboru Jokiću i Mirelu Kovaču mogu to učiniti na sljedeće brojeve žiro računa: za BiH: 3383502257483613, inostranstvo (Evro): BA393383504857447654, SWIFT: UNCRBA 22, inostranstvo (Dolar): BA393383504857448527, SWIFT: UNCRBA 22.

Iz neformalnog udruženja građana "Superbrke" ističu da su dosad zadovoljni odzivom na akciju, jer su se priključili mnogi koji su prepoznali značaj podizanja svijesti o muškom zdravlju, odnosno raku testisa i prostate.