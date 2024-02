Lisice komšije stanara banjalučkog naselja

BANjALUKA - “Lisice su nam nove komšije”. Ovo je najčešća rečenice koja se mogla proteklih dana čuti u naselju Borik, jer ih tamošnji mještani gledaju posljednjih dana svakodnevno, što je unijelo nevjericu, ali i nemir plašeći se potencijalnog napada na najmlađe.

U večernjim satima najlukavije životinje “patroliraju” ovim naseljem, sklonište nalaze u živici, a hranu kod obližnjih kontejnera, pritome ne pokazujući bilo kakvu bojazan od ljudi.

Ipak, s druge strane uznemirile su žitelje ovog dijela grada. Svjedok je i Banjalučanka Željana Tatić koja je kazala za “Glas Srpske” da danima viđa lisice, koje se nerijetko kreću u grupama, što nije prijatan prizor.

“U posljednjih pet dana neprestano srećemo lisice u naselju Borik, na potezu od Bulevara Živojina Mišića do Knežopoljske ulice. Nije svejedno, posebno što je bio slučaj njih tri idu zajedno. U ovom naselju živimo godinama, a do sada nismo imali sličnih iskustava”, rekla je Tatićeva dodavši da ove životinje viđa najčešće kod kontejnera.

Njena sugrađanka Marija Kajkut naglašava za “Glas Srpske” da su lisice postale svakodnevica u ovom dijelu grada, te da ih građani mogu očekivati iza svake živice.

“Gledamo ih uz Vrbas, između dvije škole, ali i ispred zgrada. Najviše se brinemo za djecu, jer se sama vraćaju iz škole, ali na svu sreću do sada nisu napravile nikakav problem“, rekla je Kajkutova.

Da su lisice posljednjih dana u Boriku, upoznati su i u lokalnom lovačkom udruženju. Stručno lice za lovstvo u Lovačkom udruženju “Zmijanje” Darko Jovanić rekao je za “Glas Srpske” da imaju prijave sugrađana, ali da je sve pod kontrolom, te da nema razloga za strah, budući da nema bjesnila.

“Zvali su nas građani, a stručna služba udruženja prati dešavanja. Na bazi dosadašnjih iskustava lisice dolaze na šipražje i šikare, one su tu gdje imaju mogućnost da se sakriju te da pronađu dovoljno hrane, u ovom slučaju kontejnere gdje građani bacaju otpatke. Do sada nema opasnosti za građane, jer bjesnilo nije evidentirano. Jednostavno, to je postao trend, lisice se spuštaju u grad, navikavaju se na suživot sa građanima”, rekao je Jovanić.

Prema njegovim riječima, nije ni čudno što su stigle u Borik, jer lisice nalaze sklonište u živici.

“I lani smo imali primjere i na drugim lokalitetima u gradu, u blizini UKC Republike Srpske. Mada, primjetno je da je u posljednje vrijeme smanjen broj lisica. Ovo su prve ove godine, ali što je najvažnije nisu prijetnja za stanovništvo, a mi ćemo i dalje pratiti situaciju, gdje nam se sugrađani uvijek mogu javiti i stojimo im na raspolaganju”, kazao je Jovanić.

Podsjetimo, lisica je snimljena u strogom centru grada, na raskrsnici između Narodne skupštine i Narodnog pozorišta. Osim ove divljači, na području grada su se mogle vidjeti i vidre, koje su iznenadile kupače na Vrbasu, ali i brojne ptice, a ponekad zaluta i medvjed.

Lovci objašnjavaju da je preduslov prisustva geografski položaj Banjaluke i blizina prirodnih područja, planina i većih šumskih kompleksa, kojima je grad okružen skoro sa svih strana. Divlje životinje često silaze u gradove zbog smanjenja površine prirodnih staništa, ali i lakše dostupne hrane u gradovima.

Lovci svakog proljeća pozivaju ljubitelje prirode na oprez, jer je proljeće vrijeme kada se medvjedi bude iz zimskog sna i u potrazi za hranom često dolutaju i u naseljena mjesta.

Ističu da napadi lisica i drugih životinja na ljude nisu zabilježeni, ali da bi ih građani iz predostrožnosti trebali izbjegavati.

Preporuke

Prema riječima Darka Jovanića preporuke Lovačkog udruženja “Zmijanje” su da sugrađani lisice ne hrane, te da im ne prilaze i da ne diraju.

"Kada vide ove životinje, neka prijave slučaj kao što su to uradili sada. Ako naiđu na neku divlju životinju, potrebno je da se bez panike udalje i pozovu lovačko udruženje, ali istovremeno i da ne bacaju smeće i hranu na dostupnim mjestima, jer to divljač privlači", rekao je Jovanić.

Medvjed

Divlju životinju, i to medvjeda, mještani su uočili 22. aprila prošle godine u blizini naselja Starčevica i to na oko 200 metara od kuća. Objavljen je i video-snimak kako medvjed trči ulicom kroz naselje Karanovac dok ga je snimao vozač automobila.

Podsjetimo, stanovnici banjalučkog naselja Rosulje su u novembru 2015. godine prijavili da su ugledali medvjeda oko kružnog toka.

Medvjed, koji je deset dana izgubljen lutao naseljenim mjestima, na kraju je odstrijeljen u naselju Lazarevo.

Kako su to prijavili mnogobrojni šokirani vozači, medvjed je oko pet časova ujutro sišao s naselja Petrićevac, prošao ulicom Ivana Gorana Kovačića, prešao preko zapadnog tranzita, a zatim se sakrio na jedino mjesto slično njegovom staništu, žbun na zapuštenoj parceli, visok nekoliko metara u naselju Lazarevo.

Lovci i policija pokušavali su da ga protjeraju nazad u šumu. Međutim, nesrećna životinja je na kraju tragično okončala.

(Glas Srpske)

